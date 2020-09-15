МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году
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Месяцем ранее МЭА прогнозировало рост спроса в 2021 году на 5,2 млн баррелей. При этом страны ОПЕК+ в августе нарастили добычу нефти на 1,26 млн баррелей в сутки на фоне смягчения ограничений в рамках соглашения.В источнике
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