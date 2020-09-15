Месяцем ранее МЭА прогнозировало рост спроса в 2021 году на 5,2 млн баррелей. При этом страны ОПЕК+ в августе нарастили добычу нефти на 1,26 млн баррелей в сутки на фоне смягчения ограничений в рамках соглашения.