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МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Месяцем ранее МЭА прогнозировало рост спроса в 2021 году на 5,2 млн баррелей. При этом страны ОПЕК+ в августе нарастили добычу нефти на 1,26 млн баррелей в сутки на фоне смягчения ограничений в рамках соглашения.В источнике
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Lenta.ru

Россия продолжила нарушать сделку ОПЕК+

Lenta.ru07:23
Вести.Ru

МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть

Вести.Ru06:19
ПРАЙМ

МЭА: прогноз по рынку нефти вновь стал более хрупким, а резкий рост спроса прекратился

ПРАЙМ05:21
Газета.Ru

США, Европа и Япония в августе сократили запасы нефти на 30 млн баррелей

Газета.Ru04:59
ТАСС

МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть до 8,4 млн б/с

ТАСС04:41
Известия

МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Известия04:34
Интерфакс

МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году

Интерфакс05:00

Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
RT на русскомвчера в 13:57
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Фанаты «Боруссии» отказываются возвращаться на стадион, хотя клуб хочет проводить матчи со зрителями

Клуб из Менхенгладбаха собирается провести со зрителями (300 человек) первый домашний матч сезона против «Униона» 26 сентября, однако фанаты сами отказываются приходить на стадион.
Матч ТВ07:16

Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Интерфакс07:06
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Тюменская область подписала соглашение с «Геотек Сейсморазведка»

Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО "Геотек Сейсморазведка", направленное на создание благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы региона, сообщает пресс-служба губернатора области.
РИА Новости07:17

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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