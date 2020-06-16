Энергетика
ТАССМЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году
Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
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Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
Происшествия
Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС
Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
SakhaNews 22:32
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тыс. рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
Известия 11:49
Авто
Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
Автоновости дня вчера в 09:27
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Происшествия
Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова
Аргументы и Факты вчера в 22:33
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости 10:06
Технологии
Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате
Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
3DNews 03:55
Политика
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen 3000XT
Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
Деловое.ТВ 12:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 17:00
Здоровье
За сутки коронавирус выявили у 51 жителя Бурятии
Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из регионов РФ, 5 чел. – работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Футбол
Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии
Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала заявку команды на финальный матч Кубка Италии с неаполитанским «Наполи».
Чемпионат 13:36
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Общество
Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников
Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
Эхо Москвы 13:31
Происшествия
На Первом канале назвали американских полицейских терпилами
Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
Московский Комсомолец 20:22
Общество
Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье
В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Общество
179 случаев COVID-19 подтвердили в Иркутской области за сутки
На заседании оперативного штаба врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в большинстве случаев очаги заболевания обнаруживают в семьях, почти 20%.
Твой Иркутск вчера в 22:02
Кино
Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов
На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
ИА Красная Весна 10:32
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Здоровье
В Диагностическом центре Алтайского края рассчитались с медиками
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что сотрудники Диагностического центра Алтайского края сообщили о том, что их зарплата за мая существенно уменьшилась, по сравнению с работой до пандемии.
ФедералПресс вчера в 08:15
Авто
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля
Российская газета 11:00