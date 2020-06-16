Энергетика

ТАССТАССМЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

Международное энергетическое агентство улучшило прогноз по мировому спросу на нефть на 0,5 млн баррелей в сутки, ожидает его падения в 2020 году на 8,1 млн баррелей в сутки вместо 8,6 млн баррелей в сутки месяцем ранее.
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МЭА изменило прогноз по мировому спросу на нефть

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Слабый рост спроса и навес товарных запасов грозят длительным периодом низких цен на нефть - Уралсиб

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МЭА ожидает рекордного роста спроса на нефть в мире в 2021 году

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МЭА улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году

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Росбалт05:29

МЭА ожидает роста спроса на российскую нефть в 2021 году

Rambler News Service05:07
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В России возобновили спор об окрошке

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
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Бывший вице-мэр Якутска снова оказался в ИВС

Бывший вице-мэр Якутска Егор Попов снова оказался в изоляторе временного содержания.
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Совет Федерации предложил правительству России увеличить возраст тех детей, которым положена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, до 18 лет.
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Nissan представил кроссовер Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan официально представила новый Nissan Rogue/X-Trail.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

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Соловьев отреагировал на заявление «Современника» в защиту Ефремова

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Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

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Лампы освещения позволяют легко прослушивать разговоры в комнате

Новое исследование израильских специалистов по безопасности показало, что подслушать разговор в комнате можно по колебаниям лампочки освещения, используя при этом общедоступные инструменты.
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Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал

Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
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Гаджеты

AMD представила процессоры Ryzen 3000XT

Старт продаж ожидается с 7 июля. Компания AMD анонсировала три новых процессора третьего поколения для настольных компьютеров.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
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За сутки коронавирус выявили у 51 жителя Бурятии

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Криштиану Роналду вошёл в заявку «Ювентуса» на финал Кубка Италии

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Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву

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Губернатор Курганской области запретил органам власти, больницам и школам принимать на работу новых сотрудников

Источники сайта Znak.com объяснили новые правила пандемией коронавируса.
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На Первом канале назвали американских полицейских терпилами

Ведущий Первого канала Кирилл Клейменов считает, что сотрудники полиции США являются бесправными терпилами.
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Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
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Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
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179 случаев COVID-19 подтвердили в Иркутской области за сутки

На заседании оперативного штаба врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что в большинстве случаев очаги заболевания обнаруживают в семьях, почти 20%.
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Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов

На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
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Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

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Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля

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