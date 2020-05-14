Энергетика
Экономика сегодняАналитики МЭА обновили прогноз изменения мирового спроса на нефть
В ближайшее время могут быть открыты некоторые границы, что вызовет рост спроса на топливо. Вероятно, спад на энергетическом рынке будет ниже ожидаемого, считают аналитики Международного энергетического агентства. Снижение спроса не нефть будет достигать 8,6 млн баррелей, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В ежемесячном отчете отмечается, что мобильность населения в Европе и США, а также оживление спроса в Китае оказались на более высоком уровне, чем ожидалось, а «экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление».Коммерсантъ07:22
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Комментарии
Экономика
Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
В пресс-службе «Роснефти» продажу активов в Венесуэле объяснили желанием снять санкции, введенные США против дочерних структур компании за «работу в нефтяном секторе венесуэльской экономики».
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В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Происшествия
Владелец натравил пса на сделавшую ему замечание москвичку
Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину.
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Ученые обнаружили новые характерные признаки COVID-19
В ответ на пандемию COVID-19 учеными из 50 стран был создан Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), который проводит исследования влияния новой коронавирусной инфекции на функционирование всех хемосенсорных систем — обоняние, вкус и так называемой тригеминальной чувствительности в полости рта, не связанной с восприятием вкуса или запаха.
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Общество
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В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
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Автор хитов «Миража» объяснил, почему требует миллион с Гулькиной
Автор песен Валерий Соколов заявил, что экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор отказывается купить лицензию, чтобы исполнять его произведения.
News.ru 08:49
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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Футбол
Баринов сравнил увольнение Семина с убийством «Локомотива»
Известный болельщик «Локомотива» актер Валерий Баринов прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным и назначить на его место сербского специалиста Марко Николича.
Матч ТВ 11:23
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений
Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Космос
Дрожжи и кишечная палочка могут жить на газовых гигантах
Планетологи решили это проверить с помощью установки, которая имитировала условия в верхних слоях атмосферы газовых гигантов.
News.ru 11 мая в 12:11
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости 12 мая в 09:17
Фигурное катание
Фигуристка Алина Загитова описала свой распорядок на самоизоляции
Известная российская фигуристка, обладательница Олимпийского золота, чемпионка Европы и Мира Алина Загитова поделилась подробностями о том, как проводит время в режиме самоизоляции, введенном из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Актуальные Новости 11:38
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН вчера в 09:25
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Здоровье
На месторождениях в Иркутской области вводится карантин
Карантин на стройках и месторождениях севера продлится столько, сколько нужно, чтобы стала ясна картина происходящего и источники заражения.
КП - Иркутск 02:55
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
Коммерсантъ 05:02