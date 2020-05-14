с чего всё началось

В ближайшее время могут быть открыты некоторые границы, что вызовет рост спроса на топливо. Вероятно, спад на энергетическом рынке будет ниже ожидаемого, считают аналитики Международного энергетического агентства. Снижение спроса не нефть будет достигать 8,6 млн баррелей, сообщает ТАСС.

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