Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъ13 февраля в 06:10

Подробнее о событии

МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет

Вести.Ru13 февраля в 04:53

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Российская газета13 февраля в 05:31

Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъ13 февраля в 06:10

МЭА прогнозирует значительное снижение спроса на нефть из-за коронавируса

News.ru13 февраля в 05:35

В I полугодии есть значительные понижательные риски для цены нефти

ПРАЙМвчера в 03:27

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАСС13 февраля в 04:33

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Service13 февраля в 06:09
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
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Вести.Ru вчера в 20:00
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RT на русском 06:19
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Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
RT на русском 05:35
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Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
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В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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РИА Новости 02:31
Армия и оружие

СМИ заявили, что Анкара поставляет боевикам в Идлибе вооружения

Анкара поставляет боевиками в зоне деэскалации в сирийском Идлибе вооружения и военную технику.
Газета.Ru 07:59
Политика

Путин обязал ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин обязал ЦИК организовать и провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:46
Биатлон

Устюгов назвал беспределом решение о своей дисквалификации

Бывший биатлонист Евгений Устюгов назвал свою дисквалификацию беспределом со стороны Международного союза биатлонистов.
Российская газета 07:20
Политика

МИД КНР предрек скорую победу над коронавирусом

Китай в скором времени победит коронавирус, заявил в субботу, 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД страны Ван И. "Мы видим свет в конце тоннеля", — приводит его слова "Интерфакс".
Известия 07:25
Политика

«Ъ» назвал условия Лондона для проведения встречи «пятерки» Совбеза

Официальный Лондон заявил о готовности принять предложение президента Российской Федерации Владимира Путина и провести отдельную встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, но только в случае согласия на это Вашингтона.
ТК Звезда 01:53
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» пришла на русскую версию шоу

News.ru вчера в 21:01
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 13 февраля в 16:09
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию

В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:35
Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

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Российская газета 05:55
Транспорт

Желтую ветку московского метро задумали соединить

Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.
Мослента 07:11
Общество

ФСБ задержало в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Газета.Ru 05:06
Общество

В России отмечают 31-ю годовщину вывода войск из Афганистана

ГТРК Алания вчера в 13:26
Общество

МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года

По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.
Интерфакс 00:55
Футбол

«Такого решения нет»: «Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

«Зенит» не подтвердил аренду нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
78.ru вчера в 06:58
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Игра Half-Life: Alyx выйдет 23 марта

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Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
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Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза 08:37
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Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Донбассе можно провести по секторальному принципу.
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Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
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