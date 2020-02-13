Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъ13 февраля в 06:10

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Вести.Ru13 февраля в 04:53

Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъ13 февраля в 06:10

МЭА прогнозирует значительное снижение спроса на нефть из-за коронавируса

News.ru13 февраля в 05:35

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Российская газета13 февраля в 05:31

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАСС13 февраля в 04:33

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Service13 февраля в 06:09
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