Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъ13 февраля в 06:10

Подробнее о событии

В I полугодии есть значительные понижательные риски для цены нефти

ПРАЙМвчера в 03:27

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАСС13 февраля в 04:33

Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъ13 февраля в 06:10

МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет

Вести.Ru13 февраля в 04:53

МЭА прогнозирует значительное снижение спроса на нефть из-за коронавируса

News.ru13 февраля в 05:35

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Российская газета13 февраля в 05:31

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Service13 февраля в 06:09
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Футбол

ФК «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом

Футбольный клуб «Ростов» в первом товарищеском матче на сборах в испанской Марбелье сыграл вничью 1:1 со шведским АИКом.
161.ru 11:55
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Футбол

«Мордовия» уступила «Риге» Кононова на Кубке ФНЛ

В рамках Кубка Олимп ФНЛ «Мордовия» играла против «Риге».
Спорт-Экспресс 10:28
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.
Lenta.ru 05:18
Биатлон

Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира

Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
РБК 11:18
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму

РИА Новости 01:52
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Музыка

Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Взгляд.ру 11:59
Армия и оружие

Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 33 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 13 февраля в 16:09
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Авто

Появились первые изображения нового Renault Logan

На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Tvoe-avto.com вчера в 05:04
Экономика

Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
РБК вчера в 01:00
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Вести.Ru 08:12
Политика

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180

Деловое.ТВ 04:02
Спорт

Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
Metaratings 11:44
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском вчера в 01:29
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Общество

На круизном судне в Японии еще 67 человек заразились коронавирусом

РИА Новости 04:53
Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
Биатлон

Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
RT на русском 03:50
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Космос

Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида

Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 19:59
Футбол

РБ Лейпциг — Вердер 3:0

«Лейпциг» в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромил «Вердер» со счетом 3:0. Голы забили Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.
Спорт-Экспресс 11:21
Политика

Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
Lenta.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
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