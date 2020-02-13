Энергетика
ВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъ13 февраля в 06:10
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МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть
ТАСС13 февраля в 04:33
Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъ13 февраля в 06:10
МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ru13 февраля в 04:53
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Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
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Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
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Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Политика
В США заявили о невозможности заменить российские РД-180
Спорт
Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
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Происшествия
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Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
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Православные отмечают Сретение Господне
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Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Футбол
РБ Лейпциг — Вердер 3:0
«Лейпциг» в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромил «Вердер» со счетом 3:0. Голы забили Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.
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Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко
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