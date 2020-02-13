Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъ13 февраля в 06:10

Подробнее о событии

В I полугодии есть значительные понижательные риски для цены нефти

ПРАЙМвчера в 03:27

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Российская газета13 февраля в 05:31

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАСС13 февраля в 04:33

МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет

Вести.Ru13 февраля в 04:53

МЭА прогнозирует значительное снижение спроса на нефть из-за коронавируса

News.ru13 февраля в 05:35

Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъ13 февраля в 06:10

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Service13 февраля в 06:09
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Общество

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РИА Новости вчера в 09:42
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«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS

«Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Известия вчера в 15:12
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств

Astera вчера в 11:56
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.
Lenta.ru 05:18
Биатлон

Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона

Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.
Metaratings 04:15
Политика

Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС 08:38
Биатлон

Биатлонист Логинов выиграл спринт на чемпионате мира

Life.ru 10:40
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Спорт

Саночница Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи, у Ивановой — серебро

RT на русском вчера в 07:18
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Происшествия

Названа возможная причина гибели машиниста «Ласточки» во Владимире

Российская газета 08:13
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru 13 февраля в 00:45
Культура

Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»

Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политическая Экспертиза 08:37
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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Биатлон

Фуркад недоволен, что Логинов не общается с прессой на ЧМ

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение Александра Логинова не общаться с журналистами на чемпионате мира в Антхольце.
Нева Спорт 11:03
Футбол

ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче

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Политика

Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.
Вести.Ru 06:36
Общество

Лукашенко пригрозил изымать транзитную нефть из РФ

Лукашенко заявил, что РФ предоставила лишь четвертую часть месячного объема нефти, прописанного в межправительственном соглашении.
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Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
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В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
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Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

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Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах

19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Sports.ru вчера в 15:59
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

iReactor 13 февраля в 17:32
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«Лейпциг» в матче 22-го тура чемпионата Германии разгромил «Вердер» со счетом 3:0. Голы забили Лукас Клостерманн, Патрик Шик и Норди Мукиеле.
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