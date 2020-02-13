с чего всё началось

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Футбол «Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CAS «Манчестер Сити» объявил, что будет оспаривать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение на два сезона от еврокубков со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Общество ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами.

Биатлон Шипулин лишится статуса олимпийского чемпиона Информацию о дисквалификации подтвердили в СБР и РУСАДА. Таким образом, Антон Шипулин лишается статуса олимпийского чемпиона.

Политика Лавров проводит встречу с главой МИД Турции Чавушоглу Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят двустороннюю встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Происшествия Путин помиловал трех граждан России Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.

Общество Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.

Политика Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.

Футбол ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче Московский ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборе в Испании. Соперником команды Виктора Гончаренко выступил шведский «Сириус».

Политика Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Политика Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.

Спорт Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.

Политика Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.