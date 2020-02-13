Энергетика
ВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъвчера в 06:10
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МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ruвчера в 04:53
Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъвчера в 06:10
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