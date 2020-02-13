Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
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МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Serviceвчера в 06:09
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Тезисы, которые содержатся в представленном на Мюнхенской конференции докладе «12 шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», не являются официальной позицией Киева.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек

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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Атлетико» в Примере

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