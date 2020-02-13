с чего всё началось

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Экономика Силуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Космос Стало известно, когда США полетят на МКС на своих кораблях Пилотируемых корабль американского производства доставит экипаж США на Международную космическую станцию уже в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Политика Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

Игры People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.

Политика Турчинов обвинил США в предательстве Украины Как считает Турчинов, Украина подписала в 1994 году «бумагу», которая, как выяснилось позже, «ничего не стоит», так как США пообещали лишь поддержку на дипломатическом уровне, а также «любовь и уважение».

Политика Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.

Происшествия Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.

Происшествия Число жертв коронавируса в Китае превысило 1500 человек Число погибших из-за коронавируса COVID-19 в Китае за сутки увеличилось на 143 человека — до 1523, следует из данных Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Музыка Неизданная песня Виктора Цоя появилась в интернете Песню из неизданного альбома группы «Кино», которую музыканты записали ещё в 1986 году, представил на своём Youtube-канале звукозаписывающий лейбл Maschina Records.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Политика В США опасаются утраты эффективности санкций Финансовые ограничительные меры США в отношении других стран могут со временем стать полностью неэффективными.

Биатлон В отношении биатлониста Устюгова IBU начало разбирательство Накануне чемпионата мира по биатлону Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело по допингу в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, который завершил карьеру 6 лет назад.

Общество Предустановку приложений ускорят Национальная платежная система «Мир» станет обязательной для предустановки на смартфоны с 1 июля 2021 года, тогда как ранее планировалось предустанавливать ее с 2023 года.

Наука Для лечения хронических ран создали «умные» повязки У подопытных мышей наблюдались признаки полного заживления и отсутствия рубцового образования, что свидетельствует о способности повязки значительно увеличить скорость и качество заживления ран.