Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъвчера в 06:10

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Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 06:10

МЭА ожидает в I квартале сокращения мирового спроса на нефть впервые за 10 лет

ПРАЙМвчера в 04:45

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

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МЭА прогнозирует значительное снижение спроса на нефть из-за коронавируса

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ТАССвчера в 04:29

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Serviceвчера в 06:09
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