с чего всё началось

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Шоу-бизнес Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.

Политика Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе» Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.

Футбол Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».

Здоровье Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.

Наука Предок человека обнаружен в Западной Африке Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.

Политика Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.