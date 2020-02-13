с чего всё началось

В предыдущем докладе агентство прогнозировало рост спроса на нефть в 2020 году на уровне 1,19 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 370 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения. Организация ожидает спрос на нефть в 2020 году на уровне 100,97 млн баррелей в сутки.

МЭА понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году

Политика Пучков оценил идею запретить отчуждение российских территорий Переводчик фильмов Дмитрий Пучков оценил инициативу внести в Конституцию РФ поправку о запрете отчуждения российских территорий.

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Авто Skoda озвучила стоимость самой дешевой версии Karoq в России Авто.Mail.ru со ссылкой на главу Skoda в России Яну Прохазку сообщает, что стоимость самой дешевой версии кроссовера составит не менее 1,3 миллиона рублей.

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Происшествия Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.