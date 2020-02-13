с чего всё началось

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Политика США ввели санкции против трех оборонных предприятий России Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

Политика Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег Олег Дерипаска отреагировал в пятницу на публикацию Financial Times о якобы отмывании им денежных средств, из-за чего власти США, как утверждает издание, не собираются отменять введенные против него санкции.

Энергетика «Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.

Наука Останки гигантской доисторической рогатой черепахи нашли в Венесуэле Специалисты, представляющие Цюрихский университет, изучили окаменелости бокошейной черепахи Stupendemys geographicus, бродившей по Земле более шести миллионов лет назад, достигавшей в длину трех метров и весившей более тонны.

Политика Офис Зеленского обратится в суд из-за сообщений о встрече с Патрушевым Офис украинского президента подаёт в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым во время поездки в Оман и официально извиниться.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

Политика Путин высказался об индексации пенсий в России Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Происшествия Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, российский лидер прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.

Культура В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.

Происшествия Голунов получил письменные извинения от прокуратуры Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.