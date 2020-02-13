Энергетика
ВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъвчера в 06:10
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МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ruвчера в 04:53
Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъвчера в 06:10
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Политика
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Дерипаска назвал слухами и сплетнями статью FT про отмывание денег
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Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
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Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
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Теннис
Квитова снялась с турнира в Санкт-Петербурге
Политика
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Офис украинского президента подаёт в суд на программу «Схемы» с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым во время поездки в Оман и официально извиниться.
Политика
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
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Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК
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Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
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На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за пассажира на пути.
Общество
В Госдуме предложили установить скидку на оплату услуг ЖКХ
Скидка будет предоставлена тем гражданам, которые откажутся от бумажных квитанций. Такую инициативу предложил депутат Борис Чернышов.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Политика
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта, российский лидер прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет платить российским компаниям премию к цене на нефть.
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Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Общество
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры
Журналист Иван Голунов получил письменные извинения в привлечении к необоснованной уголовной ответственности от прокуратуры Западного административного округа Москвы.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.