Энергетика
ВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.Коммерсантъвчера в 06:10
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МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет
Вести.Ruвчера в 04:53
Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть
Коммерсантъвчера в 06:10
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Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Наука
Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев
Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула нашли признаки скрещивания с «призрачным» человеком в геноме западных африканцев, сообщают «Известия».
Политика
Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Общество
В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей
Групповые туры по Кварталу красных фонарей в Амстердаме будут запрещены с 1 апреля.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Футбол
Игало запретили тренироваться на базе «Ман Юнайтед» из-за коронавируса
Английская пресса сообщает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Одиону Игало запретили тренироваться на клубной базе из-за угрозы коронавируса.30-летний футболист тренируется индивидуально с личным тренером, занятия проходят не на территории базы "Ман Юнайтед".
Шоу-бизнес
Мария Горбань покрасилась в блонд, который старит
«Цвет волос очень красивый, Машенька, но все же вам, на мой взгляд, лучше посветлее, немножко старит», — прокомментировала фото Марии с новым оттенком волос одна из ее подписчиц.
Происшествия
Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб
Пассажир московского метро, упавший под прибывающий поезд на станции "Менделеевская" Серхпуховско-Тимирязевской линии в пятницу вечером, от полученных травм скончался, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
На фото, сделанном на берегу моря, "русалки" руками прикрывают друг другу обнаженную грудь.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню нового «Джеймса Бонда»
Певица Билли Айлиш выпустила заглавную композицию для нового «Джеймса Бонда» с Дэниелом Крейгом.
Происшествия
Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
Кино
Появился трейлер сериала «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда»
В сети появился дебютный ролик нового сериала «Банды Лондона», автором которого выступил постановщик двух частей «Рейда» Гарет Эванс.
Общество
В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Единоборства
Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Здоровье
Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом
Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
Культура
«Юмор не зависит от пола»: Юлия Ахмедова о комедии и своём новом шоу
Уже 14 февраля, в День святого Валентина, на телеканале ТНТ выйдет новое комедийное шоу под названием «Нам надо серьёзно поговорить».
Единоборства
Алексей Олейник проведет бой против Фабрисио Вердума на UFC 250
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Общество
Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы
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