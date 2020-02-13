с чего всё началось

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Политика Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2» "В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.

Наука Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула нашли признаки скрещивания с «призрачным» человеком в геноме западных африканцев, сообщают «Известия».

Футбол Игало запретили тренироваться на базе «Ман Юнайтед» из-за коронавируса Английская пресса сообщает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Одиону Игало запретили тренироваться на клубной базе из-за угрозы коронавируса.30-летний футболист тренируется индивидуально с личным тренером, занятия проходят не на территории базы "Ман Юнайтед".

Шоу-бизнес Мария Горбань покрасилась в блонд, который старит «Цвет волос очень красивый, Машенька, но все же вам, на мой взгляд, лучше посветлее, немножко старит», — прокомментировала фото Марии с новым оттенком волос одна из ее подписчиц.

Авто Названы самые надежные трехлетние автомобили Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.

Армия и оружие США обеспокоены маневрами двух российских спутников Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.

Происшествия Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Политика Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.