Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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с чего всё началось
В первом квартале текущего года ожидается сокращение мирового спроса на нефть впервые за десять лет — на 435 тыс. баррелей в сутки, сообщило
 Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.
Коммерсантъвчера в 06:10

Подробнее о событии

МЭА прогнозирует первое квартальное падение спроса на нефть более чем за 10 лет

Вести.Ruвчера в 04:53

В I полугодии есть значительные понижательные риски для цены нефти

ПРАЙМ03:27

Международное энергетическое агентство рассказало о сокращении спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 06:10

МЭА: Эпидемия в Китае вызовет общее падение спроса на нефть

Российская газетавчера в 05:31

Эхономика: Рекордный избыток нефти

Эхо Москвы09:11

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАССвчера в 04:29

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Serviceвчера в 06:09
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

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Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Наука

Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев

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UfacityNews.ru вчера в 02:10
Политика

Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций

Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Известия вчера в 20:51
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Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:01
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В Амстердаме запретят групповые туры по Кварталу красных фонарей

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Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
WomanHit.ru 06:11
Футбол

Игало запретили тренироваться на базе «Ман Юнайтед» из-за коронавируса

Английская пресса сообщает, что нападающему "Манчестер Юнайтед" Одиону Игало запретили тренироваться на клубной базе из-за угрозы коронавируса.30-летний футболист тренируется индивидуально с личным тренером, занятия проходят не на территории базы "Ман Юнайтед".
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«Цвет волос очень красивый, Машенька, но все же вам, на мой взгляд, лучше посветлее, немножко старит», — прокомментировала фото Марии с новым оттенком волос одна из ее подписчиц.
Wday.ru вчера в 02:32
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Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб

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Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
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Армия и оружие

В Сирии сбили второй за неделю военный вертолет

Росбалт 09:03
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Коммерсантъ 10 февраля в 19:59
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На фото, сделанном на берегу моря, "русалки" руками прикрывают друг другу обнаженную грудь.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
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Певица Билли Айлиш выпустила заглавную композицию для нового «Джеймса Бонда» с Дэниелом Крейгом.
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Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
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Появился трейлер сериала «Банды Лондона» от режиссёра «Рейда»

В сети появился дебютный ролик нового сериала «Банды Лондона», автором которого выступил постановщик двух частей «Рейда» Гарет Эванс.
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В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина

В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
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Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
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Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права

Россия и Китай выборочно нарушают международное право, в частности, в ситуации вокруг Крыма и Южно-Китайского моря, это способствует снижению уровня безопасности в мире, заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Чемпионат вчера в 01:18
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Власти Китая объяснили резкий скачок числа зараженных коронавирусом

Сегодня зафиксирован резкий скачок числа заболевших коронавирусом. Их стало больше почти на треть.
РЕН ТВ вчера в 00:14
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«Юмор не зависит от пола»: Юлия Ахмедова о комедии и своём новом шоу

Уже 14 февраля, в День святого Валентина, на телеканале ТНТ выйдет новое комедийное шоу под названием «Нам надо серьёзно поговорить».
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Алексей Олейник проведет бой против Фабрисио Вердума на UFC 250

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Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища

Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Общество

Раскрыты подробности изнасилования «беременной от 10-летнего мальчика» школьницы

Lenta.ru 09:20
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

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