Энергетика

ВедомостиВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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В I полугодии есть значительные понижательные риски для цены нефти

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МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть

Rambler News Service13 февраля в 06:09

Коронавирус не сильно повлияет на нефтяные цены — министр энергетики США

REGNUM13 февраля в 14:42

МЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие

Ведомости13 февраля в 11:27

МЭА из-за коронавируса резко ухудшило «нефтяной» прогноз

Росбалт13 февраля в 06:58

МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

ТАСС13 февраля в 04:33

Цены на нефть не отреагировали на негативный прогноз МЭА

Московский Комсомолец13 февраля в 22:54
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Стало известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США официально разрешило продажи портативного аппарата для магнитно-резонансной томографии.
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Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
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