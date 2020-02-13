Энергетика
ВедомостиМЭА ждет самого сильного падения спроса на нефть за десятилетие
Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть
ТАСС13 февраля в 04:33
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
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