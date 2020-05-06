Экономика
Газета.RuМЭРТ: экономическая активность в России упала на треть
"По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правдавчера в 09:02
Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем
Интерфаксвчера в 09:29
Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%
Агентство Москвавчера в 09:18
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Общество
В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом
Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК вчера в 20:56
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
Общество
Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19
В целом все экономические и организационные меры по борьбе с COVID-19, которые обсуждались во время совещания Владимира Путина с членами правительства, выполняются.
РИА Новости вчера в 11:56
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
Шоу-бизнес
Дима Билан отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской
Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
Чемпионат 05 мая в 03:19
Политика
Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд вчера в 03:54
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости 05 мая в 08:31
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье
Советник пермского губернатора анонсировал смягчение карантина
Внештатный советник врио губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев дал прогноз по смягчению режима самоизоляции в регионе.
URA.Ru вчера в 23:48
Политика
Помпео допустил, что США предложат альтернативу ВОЗ
Глава американской дипломатии Майкл Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут предложить какую-либо альтернативу Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 22:28
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
Происшествия
Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру
Российская газета вчера в 05:33
Футбол
Джеррард заявил о желании продолжить тренировать «Рейнджерс»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард порассуждал о своем будущем. 39-летний специалист возглавил шотландский клуб в 2018 году.
Sport24.ru вчера в 16:30
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за месяц
Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.
ТАСС вчера в 23:00
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 05 мая в 16:52
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском вчера в 05:56
Экономика
ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru вчера в 15:38
Происшествия
В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей
В Калининградской области с 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД выявили и задержали 49 пьяных водителей.
КП - Калининград вчера в 05:22
Футбол
Тренировка под виагрой: как Руни однажды разыграл игрока сборной Англии
Экс-форвард Вест Хэма Карлтон Коул вспомнил, как однажды его разыграли Уэйн Руни, Джермэйн Дефо и Шон Райт-Филлипс, сообщает The Sun.
Sportmail.ru вчера в 11:10
Музыка
Гуф выпустил альбом с оригинальным названием
Гуф назвал себя «мистер извите» в одной из песен.
ГЛАС.RU вчера в 04:06
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Политика
«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина рекордно упал
Опрос проводился в апреле, на исходе первого месяца самоизоляции Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки за 20-летнюю историю наблюдений, сообщил сегодня «Левада-центр».
Гражданские силы.ру вчера в 11:13
Общество
Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя
Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК вчера в 15:33
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10