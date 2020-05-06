Экономика

Газета.RuГазета.RuМЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

"По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Экономическая активность в России за месяц изоляции упала на треть

Эхо Москвывчера в 13:32

Экономическая активность в России из-за борьбы с COVID снизилась на треть

РБКвчера в 12:36

Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии

Комсомольская правдавчера в 09:02

В России уровень экономической активности снизился на 33%

РИА Новостивчера в 09:29

Экономическая активность в России упала на треть по сравнению с докарантинным уровнем

Интерфаксвчера в 09:29

Максим Решетников: На конец апреля показатель экономической активности в РФ снижен на 33%

Агентство Москвавчера в 09:18

МЭРТ: экономическая активность в России упала на треть

Газета.Ruвчера в 09:54
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Общество

В Финляндии подвели итоги эксперимента с базовым доходом

Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество

ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»

Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК вчера в 20:56
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru вчера в 13:54
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Общество

Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19

В целом все экономические и организационные меры по борьбе с COVID-19, которые обсуждались во время совещания Владимира Путина с членами правительства, выполняются.
РИА Новости вчера в 11:56
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Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
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Шоу-бизнес

Дима Билан отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской

Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
Чемпионат 05 мая в 03:19
Политика

Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд вчера в 03:54
1,1K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости 05 мая в 08:31
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
1,7K
Здоровье

Советник пермского губернатора анонсировал смягчение карантина

Внештатный советник врио губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев дал прогноз по смягчению режима самоизоляции в регионе.
URA.Ru вчера в 23:48
Политика

Помпео допустил, что США предложат альтернативу ВОЗ

Глава американской дипломатии Майкл Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут предложить какую-либо альтернативу Всемирной организации здравоохранения.
Московский Комсомолец вчера в 22:28
Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт вчера в 09:32
1,2K
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета вчера в 05:33
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Футбол

Джеррард заявил о желании продолжить тренировать «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард порассуждал о своем будущем. 39-летний специалист возглавил шотландский клуб в 2018 году.
Sport24.ru вчера в 16:30
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Политика

США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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Финансы

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума за месяц

Народный банк Китая (Центробанк) в четверг понизил курс юаня на 241 базисный пункт, до 7,0931 за доллар.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru вчера в 17:12
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 05 мая в 16:52
284
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском вчера в 05:56
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Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru вчера в 15:38
Происшествия

В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей

В Калининградской области с 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД выявили и задержали 49 пьяных водителей.
КП - Калининград вчера в 05:22
Футбол

Тренировка под виагрой: как Руни однажды разыграл игрока сборной Англии

Экс-форвард Вест Хэма Карлтон Коул вспомнил, как однажды его разыграли Уэйн Руни, Джермэйн Дефо и Шон Райт-Филлипс, сообщает The Sun.
Sportmail.ru вчера в 11:10
Музыка

Гуф выпустил альбом с оригинальным названием

Гуф назвал себя «мистер извите» в одной из песен.
ГЛАС.RU вчера в 04:06
Кино

9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Discover24 05 мая в 06:46
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг одобрения деятельности Путина рекордно упал

Опрос проводился в апреле, на исходе первого месяца самоизоляции Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина упал до рекордно низкой отметки за 20-летнюю историю наблюдений, сообщил сегодня «Левада-центр».
Гражданские силы.ру вчера в 11:13
7,1K
Общество

Бэнкси показал новую картину про медсестру-супергероя

Английский художник Бэнкси опубликовал свою новую работу с ребенком и куклой-медсестрой. Рисунок появился в Instagram-аккаунте художника.
РБК вчера в 15:33
Экономика

Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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