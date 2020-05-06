Экономика
Газета.RuМЭРТ: экономическая активность в России упала на треть
"По состоянию на 29 апреля экономическая активность снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Решетников: Экономическая активность в России на 33 процента ниже, чем до пандемии
Комсомольская правда09:02
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Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
«Не заслужившими» послаблений назвал россиян Дмитрий Киселев
Телеведущий и гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» заявил, что россияне «своим поведением не заслужили» послабления ограничений, которые введены из-за пандемии коронавируса Об этом Киселев заявил в своем Telegram-канале.
КМВ Новости 10:41
Происшествия
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости 11:31
Политика
Путин выступит перед совещанием по коронавирусу
Президент России Владимир Путин сегодня, 6 мая, перед совещанием по коронавирусу обратится со вступительным словом.
Коммерсантъ 07:24
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Меркель заявила о преодолении Германией первой фазы пандемии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что первая фаза пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии была преодолена.
Газета.Ru 11:32
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости 07:46
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала переход Трусовой к Плющенко
Ранее Sport24 сообщил, что Трусова покинула группу Тутберидзе и присоединится к команде Евгения Плющенко.
РИА Новости 12:14
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Глава Энгельсского района Саратовской области сложил с себя полномочия
Дмитрий Тепин, возглавлявший Энгельсский район Саратовской области чуть менее года, подал заявление об отставке по собственному желаю.
ТАСС 09:42
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Происшествия
Кузнецова попросила проверить случай избиения мальчика из Мончегорска
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова обратилась в СК РФ и Генпрокуратуру из-за избиения 8-летнего мальчика из Мурманской области его отчимом с просьбой оценить действия органов системы профилактики и жизнеустройства ребёнка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости 08:36
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета вчера в 00:04
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
Политика
МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией
Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Общество
Собянин: кафе и рестораны будут открыты в последнюю очередь
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кафе и рестораны Москвы будут открыты в последнюю очередь, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:43
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Происшествия
Бывший начальник уфимской ИК-13 получил реальный срок за взятки
Установлено, что в 2016-2017 годах начальник колонии получал с осужденных взятки от 15 до 100 тысяч рублей за беспрепятственное предоставление им свиданий с супругами и с близкими родственниками.
ГТРК Башкортостан 11:34
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»
Соединенные Штаты Америки пытаются добиться запрета на испытания "Нудоли", однако в международном законодательстве отсутствуют акты, регламентирующие или запрещающие тестирование подобного вооружения, приводит слова Есина ФАН.
iReactor вчера в 04:30
Авто
В России появилась базовая версия Geely Coolray
Компания Geely представила самую бюджетную версию кроссовера Geely Coolray для России.
Новые автомобили 10:50
Футбол
Мхитарян хочет остаться в «Роме»
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за "Рому", хочет остаться в итальянском клубе.
Soccer.ru 10:17
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Здоровье
Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей
В своем Twitter-аккаунте мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об опасном воздействии коронавируса на детей, передает РИА Новости.
Инфорос 04:50
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog представила очередной сюжетный трейлер PlayStation 4-эксклюзива The Last of Us Part II.
Российская газета 10:10
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38