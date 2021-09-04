Посольство США призвало Россию вернуть Украине «контроль над ее границами»

В четверг, 2 сентября, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для того, чтобы продлить мандат группы наблюдателей Организации на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября.