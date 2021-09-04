Минэкономразвития РФ подготовило проект национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года, документ направлен в ведомства на согласование. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Восточного экономического форума.
В четверг, 2 сентября, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для того, чтобы продлить мандат группы наблюдателей Организации на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Украиной после 30 сентября.