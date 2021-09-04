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МЭР РФ подготовило проект стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года

Минэкономразвития РФ подготовило проект национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года, документ направлен в ведомства на согласование.
ТАСС
Замминистра пояснил, что документ будет содержать четыре сценария развития - инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный.
ТАСС
"Будем сейчас работать над тем, какой сценарий будет взят за основу", - добавил Торосов.
ТАСС
До конца 2021 года Минэкономразвития намерено провести конкурс по выбору площадки для обращения углеродных единиц.
Lenta.ru

С чего всё началось

Минэкономразвития подготовило проект национальной климатической стратегии
Минэкономразвития РФ подготовило проект национальной стратегии низкоуглеродного развития до 2030 года, документ направлен в ведомства на согласование. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Восточного экономического форума.
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