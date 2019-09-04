Экономика
РИА НовостиМЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
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Минэкономразвития предлагает снизить стоимость банкротства физлиц до 10 тысяч рублей
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