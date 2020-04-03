Основной задачей антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом является сохранение занятости и поддержка компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе брифинга. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

Общество Россия приостановит международное авиасообщение Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.

Энергетика Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу "Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

Политика Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Кино Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов Премьера блокбастера «Вечные» состоится 12 февраля 2021 года, выход фильма «Тор: любовь и гром» — 28 февраля 2022 года, продолжение «Индианы Джонс» — 29 июля 2022 года.

Общество Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.

Общество В Москве четыре пациента скончались от коронавируса В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном депздраве.

Общество В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Экономика В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.

Происшествия Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу генерала МВД России Александра Краковского – фигуранта нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском Рейсовый междугородний автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Абазы (Хакасия) в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД России по региону.