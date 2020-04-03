Экономика
Rambler News ServiceМЭР назвало основную задачу антикризисного плана правительства
Основной задачей антикризисного плана правительства по борьбе с коронавирусом является сохранение занятости и поддержка компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе брифинга. Стенограмма опубликована на сайте правительства.
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Решетников: антикризисные меры направлены на сохранение занятости и поддержку компаний
Будущее России. Национальные проекты08:57
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Общество
Россия приостановит международное авиасообщение
Россия приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа, рассказал РИА Новости источник в одной из крупных российских авиакомпаний.
Гаджеты
Apple раскрыла данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Компания Apple совсем скоро представит свой новый гаджет под названием iPhone SE 2020.
Энергетика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
"Министр иностранных дел заявляет, что приписываемое президенту РФ Владимиру Путину сообщение одного из средств массовой информации, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности", — говорится в заявлении министра, опубликованном в Twitter.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Политика
Трамп объяснил отказ носить маску в период пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил о том, что он не намерен носить защитную маску для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, так как это не соответствует его статусу лидера США, передает телеканал ABC News.
Общество
Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России
Определена дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России.
Происшествия
На Урале оштрафовали слесаря за фейк о коронавирусе
Екатеринбург, 3 апреля 2020, 15:16 — REGNUM В Свердловской области наказали гражданина, распространявшего фейки о массовой гибели людей от коронавируса.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Кино
Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов
Премьера блокбастера «Вечные» состоится 12 февраля 2021 года, выход фильма «Тор: любовь и гром» — 28 февраля 2022 года, продолжение «Индианы Джонс» — 29 июля 2022 года.
Общество
Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве
Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Общество
«Аэрофлот» сокращает количество рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Общество
Страховщикам разрешили оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт
Центробанк позволил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт, выдаваемых на автомобиль после технического осмотра.
Общество
В Москве четыре пациента скончались от коронавируса
В Москве умерли четыре пациента с двусторонней пневмонией, у которых диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в столичном депздраве.
Космос
Подтвержден распад в Солнечной системе первой межзвездной кометы
Изображения с телескопа Hubble подтвердили распад кометы Борисова (2I/Borisov), прилетевшей в Солнечную систему из межзвездного пространства.
Культура
Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»
Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Политика
В США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
Примечательно, что КРЭТ вместе со всеми дочерними компаниями находится под санкциями с 2014 года.
Общество
В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса
По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Происшествия
ФСБ отчиталась о предотвращенных терактах в Ставрополье и ХМАО
ФСБ России предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Политика
После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку
Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок передвижения на машине по Москве
Передвигаться на одном автомобиле по Москве могут те граждане, которые вместе соблюдают режим самоизоляции.
Экономика
В Новосибирской области подготовят меры поддержки экономики
Как сообщил и. о. министра экономразвития области Лев Решетников, поддержку в рамках по регионального антикризисного плана получат в первую очередь предприятия и организации, которые не будут сокращать рабочие места.
Происшествия
Суд заключил под стражу генерала МВД Краковского по делу о коррупции
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу генерала МВД России Александра Краковского – фигуранта нового дела о коррупции в центральном аппарате министерства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
7077 человек скончались на территории Соединенных Штатов от последствий заражения коронавирусом, передает РИА Новости.
Гаджеты
В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах
Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Красноярском
Рейсовый междугородний автобус с 14 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся по дороге из Абазы (Хакасия) в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МВД России по региону.
Политика
Путин выступает с обращением к гражданам
Президент РФ Владимир Путин выступает со вторым за последние восемь дней обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом.