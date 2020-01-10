Экономика
Rambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции
В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
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Политика
Путин призвал решить проблемы с водоснабжением Крыма
Происшествия
В Подмосковье неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Политика
Генсек НАТО отреагировал на версию о попадании в Boeing ракеты в Иране
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления США, Великобритании, а также Канады о том, что Boeing 737-800 мог упасть в Иране после попадания ракеты.
Экономика
Пушилин пообещал жителям ДНР ростовские зарплаты и пенсии к 2022 году
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
Футбол
Дик Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Кино
Сборы «Холопа» превысили два миллиарда рублей
Фильм Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") "Холоп", как и ожидалось, быстро собрал в прокате свыше двух миллиардов рублей.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился
Супруга шоумена утверждает, что женится со своим мужем уже в четвертый раз.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Политика
Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января
Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Технологии
Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений
Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
Армия и оружие
WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника
Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
Футбол
«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
Игры
В Epic Games Store раздают Sundered
В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sundered. Sundered – метроидвания от студии Thunder Lotus.
Космос
Ученый предсказал взрыв и появление новой звезды в небе в 2083 году
09.01.20 Современные тинейджеры имеют все шансы увидеть редкое зрелище – взрыв и появление новой звезды.
Политика
Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране
Журналист BBC в Исламской Республике Иран Али Хашем опубликовал в своем Twitter-аккаунте новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 под Тегераном.
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.