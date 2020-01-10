Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам 2019 года инфляция «сложилась ниже цели Банка России 4 % и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса».
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Минэкономразвития допустило снижение инфляции до 2,2%

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Минэкономразвития связало динамику инфляции в 2019 году с фундаментальной слабостью спроса

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МЭР не исключает замедления инфляции в России до 2,2%

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Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции

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News.ru13:45
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Неизвестные расстреляли мужчину из огнестрельного оружия и скрылись с места происшествия, пострадавший госпитализирован.
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Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
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Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

РБК 10:26
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин поручил правительству повысить размер пенсий, зарплат работников бюджетной сферы и госслужащих до уровня Ростовской области России до января 2022 года.
РБК вчера в 08:21
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Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил, что заинтересован в услугах форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
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Сборы «Холопа» превысили два миллиарда рублей

Фильм Клима Шипенко ("Текст", "Салют-7") "Холоп", как и ожидалось, быстро собрал в прокате свыше двух миллиардов рублей.
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Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

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Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам разбившегося Boeing

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Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
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Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Политика

Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января

Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
ТК Звезда 14:49
Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Экономика

Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому вводится экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.
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От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи

Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
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Правозащитники обратились к Google из-за предустановленных приложений

Международные правозащитные организации обратились к главе Google с требованием об изменении политики предустановленного программного обеспечения на ряде устройств.
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Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
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Армия и оружие

WP: США планировали убийство еще одного иранского военачальника

Убийство главы иранского спецназа «Аль-Кудс» генерала Сулеймани могло быть частью ю более масштабной операции против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сообщает 10 января Washington Post со ссылкой на свои источники.
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«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом

Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
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Опубликовано новое видео крушения украинского «Боинга» в Иране

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