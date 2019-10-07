Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Футбол Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.

Шоу-бизнес СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Экономика В России установили квоты на прием мигрантов на работу Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.

Политика Киев перенес начало отвода сил в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Здоровье Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Общество Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.

Происшествия Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.

Происшествия Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми» Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Происшествия Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.

Футбол Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.

Культура Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).

Происшествия Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

Политика Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.

Энергетика Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».

Политика В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.

Происшествия Аргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.

Политика Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.

Происшествия Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.

Авто Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).