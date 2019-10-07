Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
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Футбол
Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Вести.Ru 05:20
Шоу-бизнес
СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика
В «Слуге народа» определили судьбу боевиков, которые воевали в Донбассе на стороне России
Напомним, 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Донецкой республике.
ФедералПресс 05:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Политика
Киев перенес начало отвода сил в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил о переносе начала отвода сил в Донбассе из-за нарушения перемирия.
РИА Новости 06:05
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Политика
Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29
Вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 Аргентиной отложен.
Ридус вчера в 20:33
Общество
Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород
В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Происшествия
Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»
Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
ТАСС 04:51
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке
Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Футбол
Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе
Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.
REGNUM 05:44
Культура
Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США
Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Политика
Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Sputnik Литва вчера в 11:40
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30
Энергетика
Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране
Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 09:06
Фигурное катание
На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
МонаВиста 05 октября в 08:49
Происшествия
Аргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа
Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
Советский спорт 04:59
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 10:08
Происшествия
Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия
Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.
Телеканал 360° 04:38
Авто
Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится
Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).
Автоновости дня 04:14
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21