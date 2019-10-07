Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Коммерсантъ01:35

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23
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Футбол

Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
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Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова опровергла появившиеся ранее слухи о смерти актрисы, пишет "Телепрограмма.pro".
Толк вчера в 22:44
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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В «Слуге народа» определили судьбу боевиков, которые воевали в Донбассе на стороне России

Напомним, 1 октября стороны договорились о начале разведения войск в Донецкой республике.
ФедералПресс 05:41
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
Экономика

В России установили квоты на прием мигрантов на работу

Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Известия 05:37
Политика

Киев перенес начало отвода сил в Донбассе

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РИА Новости 06:05
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Здоровье

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Политика

Аргентина отложила вопрос покупки у России МиГ-29

Вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 Аргентиной отложен.
Ридус вчера в 20:33
Общество

Нобелевку по медицине дали за изучение реакции клеток на кислород

В 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония) за свое исследование в области лечения рака.
РБК 05:36
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Происшествия

Генпрокуратура назвала причину трагедии в лагере «Холдоми»

Генпрокуратура России считает, что причиной трагедии в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае стала некачественная проверка лагеря перед его открытием.
ТАСС 04:51
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Происшествия

Жительниц Приамурья оштрафовали за распространение фейков о паводке

Две женщины, рассылавшие через мессенджер недостоверную информацию о паводке, впервые в Приамурье оштрафованы по новой статье КоАП о распространении фейков, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости 05:19
Футбол

Сборная России готовится к матчу с Шотландией в полном составе

Сборная России по футболу готовится к матчу с Шотландией в полном составе. Об этом 7 октября сообщает ТАСС.
REGNUM 05:44
Культура

Работа для олигарха: как миллиардеры улучшают имидж России в США

Как минимум пять миллиардеров из России и один крупный банкир были замечены в активном продвижении русского искусства и культуры за рубежом и в особенности в США, пишет The New York Times в статье «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России» (Oligarchs, as U.S. Arts Patrons, Present a Softer Image of Russia).
Forbes вчера в 18:30
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Туристический автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс вчера в 03:15
Политика

Правительство Ирана назвало причину задержания россиянки Юлии Юзик

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что задержание российской журналистки Юлии Юзик не связано со шпионской деятельность.
Газета.Ru 05:33
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

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Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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Энергетика

Китайская CNPC отказалась от разработки газового проекта в Иране

Глава иранского Минэнерго Бижан Зангане объявил об отказе китайской нефтегазовой компании CNPC от участия в разработке газового проекта «Южный Парс 11».
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера

В Киеве проходит митинг против подписания "формулы Штайнмайера", определяющей порядок выборов в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 09:06
Здоровье

Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета

РИА Новости 02:24
Фигурное катание

На турнире в Японии Трусова опередила Загитову

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Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока.
Советский спорт 04:59
Политика

Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского

Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском вчера в 10:08
Происшествия

Арашукова уволили из «Газпрома» за прогул и утрату доверия

Отца экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова уволили из ООО «Газпром межрегионгаз» в начале 2019 года.
Телеканал 360° 04:38
Авто

Производство Lada Vesta с АМТ скоро прекратится

Источники, непосредственно связанные с производством на «АвтоВАЗе», подтвердили, что производство Lada Vesta в комплектациях с АМТ уже сейчас значительно снижено, однако полного отказа от «робота» ждать не стоит: такую трансмиссию продолжат ставить на Lada Granta и модели Datsun (седан on-DO и хэтчбек mi-DO).
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Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
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