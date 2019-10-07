Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Коммерсантъ01:35

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23
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Политика

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Lenta.ru вчера в 06:22
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Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
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Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Происшествия

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Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
Общество

В России снова начнут производить кальвадос

Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.
Коммерсантъ 00:59
Футбол

Карпин: команда подарила нам «усы надежды»

Чемпионат 03:49
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
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Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.
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Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа

URA.Ru 05 октября в 11:49
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Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

Захарова высказалась о допросе депутата Юмашевой в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием для допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.
Взгляд.ру 04:26
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Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Экономика

Минобороны сможет погашать ипотеку погибших военных одним платежом

Министерство обороны сможет досрочно и одним платежом погашать ипотечные кредиты погибших военнослужащих.
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Первое место в рейтинге досталось продукту американской компании Apple — смартфону iPhone 11 Pro Max.
Planet Today 03:50
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
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Транспорт

В ПДД готовят поправки для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс и Госавтоинспекция работают над поправками к Правилам дорожного движения для пользователей электросамокатов и гироскутеров.
Общественное телевидение России 05 октября в 04:30
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Политика

Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

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URA.Ru 02:33
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Авто

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АМИТЕЛ 03:45
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Футбол

Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС

Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.
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В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 09:41
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости вчера в 02:20
Авто

Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
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