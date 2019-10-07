Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Армия и оружие Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.

Общество Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13 Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.

Общество В России снова начнут производить кальвадос Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае начнет производство кальвадоса, сообщила начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Футбол Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про «Зенит» и империю зла Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения «Зенита» с империей зла.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Захарова высказалась о допросе депутата Юмашевой в США Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием для допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.

Здоровье Выявлена смертельная опасность лака для ногтей Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.

Экономика Минобороны сможет погашать ипотеку погибших военных одним платежом Министерство обороны сможет досрочно и одним платежом погашать ипотечные кредиты погибших военнослужащих.

Гаджеты IPhone 11 Pro Max признан лучшим в мире смартфоном Первое место в рейтинге досталось продукту американской компании Apple — смартфону iPhone 11 Pro Max.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Транспорт В ПДД готовят поправки для электросамокатов и гироскутеров Минтранс и Госавтоинспекция работают над поправками к Правилам дорожного движения для пользователей электросамокатов и гироскутеров.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Политика Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, которую задержали в иранском Тегеране.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Авто Точную копию автомобиля Бэтмена продают в России за 55 млн Точную копию автомобиля из фильма "Бетмен против Супермена", вышедшего в прокат в 2016 году, предлагают приобрести за 55 млн рублей.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Футбол Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.