Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

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Прекрасная Россия – 2024

Ведомости07 октября в 17:55

Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Коммерсантъ07 октября в 01:35

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.ру06 октября в 19:59

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК07 октября в 00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
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РБК 10:13
Армия и оружие

Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии

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Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

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В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии

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Не откладывать до ноября. Кто уже сейчас может выйти на Евро

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Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.
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