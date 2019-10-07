Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

Подробнее о событии

Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

News.ru10:23

Прекрасная Россия – 2024

Ведомостивчера в 17:55

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБКвчера в 00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газетавчера в 07:40

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
Политика

Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Украина» рассказал о «красных линиях», которые ограничивают парламентариев при разработке нового закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service вчера в 12:17
Игры

Sony обещает выпустить PlayStation 5 в конце 2020 года

REGNUM 12:25
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва 06 октября в 11:40
Политика

Киев обвинил Россию в срыве встречи лидеров «Нормандской четверки»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в выдвижении все новых условий, чтобы не проводить встречу лидеров "Нормандской четверки".
Накануне.Ru 07:02
Здоровье

Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС вчера в 11:11
Авто

Volvo и Geely вместе займутся разработкой двигателей

Специалисты шведской и китайских марок намерены объединить свои усилия по разработке двигателей внутреннего сгорания в отдельный бизнес, чтобы создать нового глобального поставщика, который будет стремиться разрабатывать традиционные ДВС следующего поколения и гибридные силовые установки.
SpeedMe вчера в 04:25
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Хоккей

Кузнецов сыграет в третьем звене «Вашингтона» в дебютном матче сезона

Стали известны сочетания звеньев клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» перед матчем регулярного чемпионата с «Даллас Старз», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Саманта Пелл.
Чемпионат 10:34
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Газета Кемерова вчера в 22:34
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06 октября в 03:17
Шоу-бизнес

Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Гаджеты

В России представили Redmi Note 8 Pro и «аэрокосмический» чемодан

В Москве официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro, который его производитель, технологическая корпорация Xiaomi, назвала «королем среднего класса».
Коммерсантъ 13:06
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Космос

Астронавты на МКС вышли в открытый космос

Астронавты NASA Кристина Кох и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения технических работ в воскресенье, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
Rambler News Service 06 октября в 09:01
Политика

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
Коммерсантъ 14:49
Политика

Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента

Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Футбол

Тедеско и «Спартак» проводят решающие переговоры

По информации источника, клуб и специалист проводят решающий раунд переговоров по поводу назначения Тедеско на пост главного тренера.
Нева Спорт вчера в 06:10
Авто

Ford обновил модели Galaxy и S-Max

Компания Ford представила обновленные модели — минивэны Ford Galaxy и Ford S-Max.
Коммерсантъ 04:33
Политика

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

ТАСС 15:34
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Происшествия

На Сахалине семья полицейских задержала подозреваемого в убийстве

Вечером 4 октября в дежурную часть полиции Корсакова поступило сообщение о том, что в Озерском в одном из жилых домов по улице Центральной произошла драка с убийством.
АСТВ 19:46
Экономика

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия занимает 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год.
RT на русском 19:55
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Здоровье

Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори

Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.
Сахалин.Инфо 02:53
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и лейблу Black Star

По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года.
Эхо Москвы 12:30
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения

Наталья Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения. Для общения актриса выбрала издание РБК.
Newsroom24 05:00
Футбол

Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона

Во время матча 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фатех» — «Аль-Наср» (0:1) судейская бригада не смогла воспользоваться помощью системы VAR.
Sportbox.RU 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное