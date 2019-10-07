Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

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Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

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Известия06 октября в 20:36

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Взгляд.ру06 октября в 19:59

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК07 октября в 00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
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Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле

Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии

Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Авто

АвтоВАЗ прокомментировал информацию о выпуске Lada Van

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Авто

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Украинские войска обстреляли ДНР возле Петровского

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Происшествия

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Газета.Ru 07:31
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Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

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Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Армия и оружие

Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море

Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.
BFM.ru 10:05
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«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» представила новую умную колонку с голосовым помощником Алисой «Яндекс.Станцию.Мини».
Комсомольская правда 09:22
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
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В Луганской области националисты подрались с полицией

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Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro

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Политика

«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

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Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец

Газета.Ru 03:31
Игры

Rockstar Games назвала дату выхода Red Dead Redemption 2 на ПК

Компания Rockstar Games объявила, что игра Red Dead Redemption 2 выйдет на персональные компьютеры уже 5 ноября.
NewInform вчера в 03:21
Политика

Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
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Космос

«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу

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Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ в девяти регионах

ФСБ совместно со Следственным комитетом пресекла деятельности "благотворительной" организации, которая собирала средства для международных террористических группировок, запрещенных в РФ.
Газета.Ru 05:00
Экономика

Mail.ru Group и Alibaba объявили о создании совместного предприятия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), глобальная компания в сфере цифровой коммерции Alibaba Group, компания «Мегафон» и интернет‑ и IT-компания Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия по социальной коммерции в России и странах СНГ.
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Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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Армия и оружие

Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ

После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
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Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM вчера в 04:43
Футбол

Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни

Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
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«Нефтехимик» проиграл «Куньлуню» и потерпел пятое поражение подряд

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Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
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