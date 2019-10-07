В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.

с чего всё началось

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Общество Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 миллиардов Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 миллиардов долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.

Общество Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.

Армия и оружие Российский спецназ получил хорошую закалку в Сирии Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку.

Гаджеты «Убийца Xiaomi» получит два аккумулятора Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Происшествия Бывший начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.

Финансы Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Хоккей Команды МХЛ набрали 258 минут штрафа из-за массовой драки После вбрасывания хоккеисты устроили массовую драку. В итоге судьи назначили соперникам 258 минут штрафного времени в общей сумме.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Спорт Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.

Политика Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.

Происшествия Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Единоборства Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Авто Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.

Политика Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате» Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется.

Гаджеты Intel отказалась от процессоров Kaby Lake-G с графикой Radeon Vega Как оказалось, на рынке очень мало моделей с Kaby Lake-G. Потому неудивительно, что Intel решила снять эти процессоры с производства.