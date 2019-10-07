Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАСС06 октября в 19:07
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В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года
ТАСС06 октября в 19:07
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
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BFM.ru 00:28
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Аппарат прозвали «убийцей Xiaomi», но на самом деле вместо Xiaomi можно подставить практически любой другой бренд, так как грядущий смартфон действительно впечатляет параметрами.
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
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РБК 07 октября в 16:46
Футбол
«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро до конца сезона. Клуб может продать Ракитича и Коутиньо
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб доволен игрой 27-летнего бразильца и может выкупить контракт игрока за 120 млн евро.
Sport24.ru вчера в 20:52
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ТАСС вчера в 02:35
Происшествия
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BFM.ru вчера в 12:36
Финансы
Всемирный банк снова понизил прогноз по росту экономики России
Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
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Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Хоккей
Команды МХЛ набрали 258 минут штрафа из-за массовой драки
После вбрасывания хоккеисты устроили массовую драку. В итоге судьи назначили соперникам 258 минут штрафного времени в общей сумме.
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Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 07 октября в 18:10
Спорт
Россия направила WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Ранее сообщалось, что у WADA возникли подозрения, что данными московской антидопинговой лаборатории кто-то манипулировал, прежде чем они были направлены в агентство в начале 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Политика
Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости вчера в 21:26
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области
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PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
News.ru вчера в 08:43
Космос
И наступит мрак: названа дата гибели Солнца
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Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
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Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном
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Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
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Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»
Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется.
РБК вчера в 09:25
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы
Национальная служба новостей вчера в 11:47
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Intel отказалась от процессоров Kaby Lake-G с графикой Radeon Vega
Как оказалось, на рынке очень мало моделей с Kaby Lake-G. Потому неудивительно, что Intel решила снять эти процессоры с производства.
Игромания.ру вчера в 13:52
Экономика
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети
РИА Новости вчера в 21:21
Экономика
Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК вчера в 17:00