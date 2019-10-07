В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.

с чего всё началось

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Общество Электронную почту россиян будут блокировать Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается блокировать пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ и его жены В Рязани следователи задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его жены.

Экономика Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.

Путешествия Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.

Футбол Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.

Интернет Twitter использовал личные данные пользователей в рекламных целях При загрузке маркетинговых списков Twitter обнаружил, что разработчики могли сопоставить их с указанными пользователями данными, которые они предоставили в целях безопасности (двухфакторная аутентификация).

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Шоу-бизнес Хейли Бибер-Болдуин показала свадебное платье от Вирджила Абло «Прошлый понедельник стал самым счастливым днем в моей жизни», – написала Хейли Бибер под первым снимком из свадебного альбома, которым поделилась с подписчиками своей странички в Instagram.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за исследование нескольких тайн Вселенной.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Единоборства Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.

Происшествия Пасынок российского гаишника сбил троих школьников на Lexus В селе Кыра Забайкальского края пасынок замначальника районного ГИБДД сбил на Lexus троих 17-летних школьников, один из которых погиб.

Происшествия Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.

Армия и оружие Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.

Политика Лукашенко назвал конфликт в Донбассе делом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал боевые действия в Донбассе конфликтом России и Украины.

Хоккей «Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.

Экономика Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.