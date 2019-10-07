Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

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Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

News.ruвчера в 10:23

Прекрасная Россия – 2024

Ведомости07 октября в 17:55

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК07 октября в 00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.ру06 октября в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
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Общество

СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой

Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы

СМИ приводят самые разные варианты развития событий, начиная от позитивных перемен и хорошей динамики и заканчивая паллиативной помощью на дому.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 06:19
Происшествия

Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам

Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.
РБК 01:00
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия

Двое российских детей выпали с четвертого этажа и выжили

Lenta.ru 02:43
Политика

Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.
Lenta.ru 03:47
Авто

GAC GS8 появится на российском рынке в декабре

32CARS.ru 07 октября в 23:11
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Экономика

Alibaba и Mail.Ru Group завершили создание совместного предприятия

Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia, следует из поступившего в РБК сообщения партнеров.
РБК 03:36
Происшествия

Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.
REGNUM 03:00
Происшествия

Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву

Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Наука

Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

Discover24 03:15
Путешествия

Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Спорт

WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ

Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Происшествия

Появились фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в Брянске

Как сообщают наши коллеги, найдены фотографии парня, устроившего жуткое ДТП по улице Бурова.
Новости Брянска вчера в 10:20
Гаджеты

Apple выпустила операционную систему macOS Catalina

Профиль вчера в 03:13
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество

Псков занял 91 место в рейтинге городов по уровню зарплат

Санкт-Петербург в рейтинге занял 7 место со средней зарплатой в 63,8 тысячи рублей и возможностью купить на них 2,89 продуктовых набора.
Псковская губерния вчера в 03:16
Происшествия

В Петербурге из-за ремонта загорелся газопровод рядом с жилым домом

РБК 02:58
Здоровье

Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме

Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
РБК 01:50
Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 20 SE появился в базе TENAA

Появление аппарата Honor 20 SE в базе TENAA означает его скорый выход.
Газета DAILY вчера в 11:06
Армия и оружие

СКР возбудил шесть уголовных дел после обстрелов ВСУ Донбасса

Следственный комитет России возбудил шесть новых уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает 9 октября пресс-служба СКР.
REGNUM 02:30
Политика

Голландские депутаты согласились изучить роль Украины в гибели MH17

РБК вчера в 17:02
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line вчера в 11:30
Армия и оружие

Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии

Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
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