Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу

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ТАСС Спорт 13:34
Происшествия

Россия выдала Украине подозреваемого в убийстве кикбоксера Оленчика

Россия экстрадировала на Украину спортсмена Вадима Оленчика, подозреваемого в убийстве.
РБК 14:59
Транспорт

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Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Бывший наставник «Севильи» Пабло Мачин стал новым главным тренером «Эспаньола», сообщается на официальном сайте испанской команды.
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Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
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Как сообщает Financial Times, испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет предпринимателя в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 году.
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Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

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В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

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Сырые овощи могут навредить кишечнику

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Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4

Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
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В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
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