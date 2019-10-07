Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАССвчера в 19:07
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Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
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Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске
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Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
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РБК вчера в 18:13
Космос
Падающие огненные шары в Чили не были метеоритами, сообщили эксперты
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В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
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Sputnik Литва вчера в 11:40
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«Лион» отправил в отставку главного тренера
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Советский спорт 16:09
Политика
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РБК 16:46
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В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.
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Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
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Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
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