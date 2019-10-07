Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАССвчера в 19:07
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Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Происшествия
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Несколько человек ворвались в травмпункт города Стерлитамака в Башкирии и избили двух мужчин. Об этом 7 октября сообщает ИА «Башинформ».
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Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
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РИА Новости 21:19
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В Кургане потушили крупный пожар в промзоне
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Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
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