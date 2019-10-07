Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАССвчера в 19:07
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Политика
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
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Общество
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Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
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Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Космос
В РАН сообщили о продолжении сотрудничества российских ученых и NASA
Сегодня российские ученые продолжают активно работать над совместными с NASA проектами.
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе
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В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Единоборства
Узбекский боец ММА скончался после поединка в Грозном
Боец смешанных единоборств (ММА) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер после боя с российским спортсменом.
Экономика
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Армия и оружие
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами у россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу на несколько часов из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.