Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАСС06 октября в 19:07
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Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года
Коммерсантъвчера в 01:35
В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года
ТАСС06 октября в 19:07
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