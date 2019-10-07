В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.

с чего всё началось

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

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