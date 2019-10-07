Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

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Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

News.ru10:23

Прекрасная Россия – 2024

Ведомостивчера в 17:55

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБКвчера в 00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газетавчера в 07:40

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
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Общество

Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

Компания Johnson & Johnson заплатит 8 миллиардов долларов пострадавшему американцу.
Российская газета 19:58
Политика

Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента

Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.
RT на русском 20:29
Футбол

Призер модельного конкурса пообещала раздеться ради «Челси»

Совсем недавно Лопес отметилась личным достижением, став призером весьма специфического конкурса красоты "Мисс Бум Бум 2019".
Московский Комсомолец вчера в 09:33
Политика

Симоньян выразила комитету по разведке США благодарность за «пиар» RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад комитета сената Соединенных Штатов о том, что у ее канала RT имеются миллиардные просмотры в YouTube.
Народные новости 21:26
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки Заворотнюк из больницы

Национальная служба новостей 11:47
Экономика

ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Игры

PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

News.ru 08:43
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Армия и оружие

Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии

Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Экономика

Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК 17:00
Экономика

В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией

Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Rusarminfo.ru вчера в 04:30
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Происшествия

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.
РИА Новости 21:24
Футбол

Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру

30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах.
Чемпионат 12:40
Спорт

Гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной

Американская спортсменка Симона Байлз побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:46
Космос

«Протон-М» с двумя спутниками отправится в полет с Байконура

Российская газета 17:34
Спорт

WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.
Известия 18:53
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Век вчера в 03:17
Авто

Компания Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль

Модели, которая получит по два электродвигателя на каждую ось, еще не дан зеленый свет, но руководитель Lamborghini по исследованиям и разработкам Маурицио Реджани говорит, что это может произойти в середине следующего десятилетия, и это будет самое подходящее время для первого EV марки.
SpeedMe 05:43
Киберспорт

Сегодня выйдет выпуск «Вечернего Урганта» с Solo

Выпуск покажут сегодня в 23:30 по московскому времени на Первом канале. Об этом Virtus.pro объявила в социальных сетях.
Cyber.sports.ru 04:05
Общество

Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
Армия и оружие

Сегодня празднуют День командира корабля

Парламентская газета вчера в 17:52
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM 06 октября в 08:56
Общество

«Россия» передаст «Победе» четыре Boeing 737

Три самолета из парка авиакомпании "Россия" Boeing 737-800 планируется передать в "Аэрофлот" и в дальнейшем компания рассматривает возможность забазировать их в Красноярске, где в конце марта 2020 года начнет работу новый хаб авиакомпании.
ТАСС 13:19
Общество

В Екатеринбурге открыли отреставрированную набережную

На участке от улицы Малышева до Куйбышева укрепили берег реки, расширили и отремонтировали пешеходные дорожки, установили новые скамейки и детскую площадку.
Globalcity.info вчера в 06:38
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