Экономика
REGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
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с чего всё началось
В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.ТАССвчера в 19:07
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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