Экономика
Бизнес.РуМЭР определило регионы-аутсайдеры по росту экономики
Минэкономразвития сделало прогноз по развитию экономики в регионах России на ближайшие пять лет. По данным ведомства, хуже всего ситуация будет обстоять в Сахалинской области — к 2024 году экономика там просядет почти на 15%.
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с чего всё началось
Экономика Сахалинской области сократится в предстоящие пять лет на 14,6%, или на 3,1% в среднем за год, а еще в девяти российских регионах среднегодовой рост будет минимальным — не более 1,5%. Это следует из прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленного Минэкономразвития и внесенного в Госдуму вместе с проектом бюджета (см. инфографику).РБК04 октября в 01:02
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