Политика
РБКМинэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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Минэкономики ответило Мутко на критику из-за невыплаты компенсаций пострадавшим от паводка
Коммерсантъвчера в 16:43
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Интерфакс 04 сентября в 18:51
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Здоровье
Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем
Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
ТАСС 00:11
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия
В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК вчера в 15:50
Экономика
Valio запустила девятую фасовочную линию на заводе в Ершово
Dairy News вчера в 22:45
Политика
Путин посетит космодром Восточный
Президент России Владимир Путин 6 сентября посетит космодром Восточный, где проверит строительство новых объектов.
Известия вчера в 08:39
Армия и оружие
В Челябинск прибыли вертолеты армейской авиации Китая
Губерния (г. Челябинск) вчера в 23:05
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Интернет
Facebook запустила новый сервис для знакомств
ТАСС вчера в 11:00
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Политика
Песков рассказал о планах Путина на 8 сентября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин намерен делать в единый день голосования, 8 сентября.
Газета.Ru вчера в 23:35
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Здоровье
Минздрав: Причиной 20% смертей в России является плохая экология
Причиной 20% смертей в России является плохая экология.
Время Пресс вчера в 11:12
Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Авто
Стали известны цены Lexus GX для российского авторынка
Стоимость обновленного Lexus GX 2020 модельного года составит в России от 4 млн 565 тыс. рублей до 5 млн 61 тыс. рублей.
REGNUM 01:37
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Экономика
Завод Sollers в Приморье планирует увеличить выпуск двигателей в 6 раз
Завод по производству двигателей Mazda во Владивостоке «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» собирается в 2020 году увеличить выпуск двигателей Skyactiv-G в шесть раз.
REGNUM 01:23
Гаджеты
Nokia выпустила «раскладушку» с доступом к 4G
Финская компания HMD Global представила на берлинской выставке IFA новые телефоны Nokia, в том числе и раскладную модель.
Невские Новости вчера в 21:27
Кино
Вышел первый тизер «Гретель и Гензель»
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Энергетика
Мировые цены на нефть рванули вниз
Цены на нефть ускорили снижение до месячного минимума на фоне сообщений о том, что новый раунд переговоров США и Китая может не состояться, так как стороны пока не сумели даже согласовать дату.
Lenta.ru 03 сентября в 12:12
Транспорт
Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов.
Интерфакс вчера в 08:28
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА Новости вчера в 06:31