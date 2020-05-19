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с чего всё началось

В министерстве прогнозируют сокращение экономики во II квартале 2020 года не менее чем на 9,5% в годовом сопоставлении.

МЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

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