В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.

с чего всё началось

По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

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