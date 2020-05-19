Экономика
ТАССМЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%
По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.Интерфакс19 мая в 06:53
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года
Компания19 мая в 07:34
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Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
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Российский «Аванпост» выйдет в Японии
Как сообщает ТАСС, именно «Аванпост» станет одним из первых фильмов, которые смогут увидеть жители Японии после долгого перерыва в работе кинотеатров.
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Турецкий флот в Ливии мешает ЛНА бороться с террористами
Турецкий флот расчищает путь летательным аппаратам, которые Турция регулярно направляет боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.
Народные новости 20:33
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Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Авто
Новый седан Kia Optima станет полноприводным
Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 08:52
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru 19:48
Армия и оружие
В США появились данные о создаваемом в России «морском монстре»
Согласно материалу, опубликованному в одном из военных изданий США под названием We Are the Mighty, в России в настоящее время разрабатывается самый современный многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка».
News-24.ru 19 мая в 04:46
Наука
Создан бионический глаз, который позволит человеку видеть в темноте
Высокая чувствительность позволяет им превосходить оптический диапазон длины волн человеческого глаза.
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Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Хоккей
Кожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Кожевников в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о соперника сборной России на чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Белоруссии и Латвии.
Piter.tv вчера в 10:13
Игры
Популярную ролевую игру «Ведьмак» можно забрать бесплатно и навсегда
В онлайн-магазине игр GOG проходит интересная акция — там мало того что раздают популярную ролевую игру "Ведьмак" бесплатно и навсегда, так еще за это отдают бочку карт для игры “Гвинт”.
Ferra 06:04
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 11:06
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Здоровье
В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Общество
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Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Армия и оружие
Истребитель Су-57 успешно прошел госиспытания
Истребитель пятого поколения Су-57 успешно прошел госиспытания. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов, передает "РИА Новости".
РЕН ТВ вчера в 20:16
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
Общество
Доктор Мясников назвал причину «русского чуда» во время коронавируса
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал причины «русского чуда» во время коронавируса.
Lenta.ru 22:44
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
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Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv 08:29
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Захарова отреагировала на выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 14:46
Общество
СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
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Украинская армия несёт потери – командование ВСУ грозит «ответными действиями»
Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщило об одном убитом и четырёх раненых военнослужащих в Донбассе в результате попадания в армейский грузовик 120-миллиметрового миномётного снаряда.
Новый День 09:13
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На станции скорой помощи в Камчатском крае выявили очаг коронавируса
У 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском выявили коронавирусную инфекцию.
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