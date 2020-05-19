Экономика
РосбалтМЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%
Минэкономразвития (МЭР) РФ предполагает, что в апреле—июне текущего года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП страны может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008—2009 годов.
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В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.Интерфакс19 мая в 06:53
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года
Компания19 мая в 07:34
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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru вчера в 16:59
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Экономика
Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле
Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
Общество
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Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
Экономика
Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии
Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 20 мая в 09:27
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Здоровье
В дежурных группах амурских детсадов устроят «чистку рядов»
По словам Ольги Кургановой, допускается движение воспитателей и медицинского персонала между группами дошкольных учреждений.
Амурская правда 02:52
Общество
Попова рассказала о мутациях коронавируса
Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома
Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Общество
Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России
В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
Кубань-Информ 02:41
Технологии
В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус
В Бразилии закончили разработку самого первого генетического теста на выявление COVID-19.
Pravda.Ru 02:50
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости вчера в 09:23
Экономика
Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
Интерфакс вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Была женой российского бизнесмена и первой темнокожей в Vogue: Наоми Кемпбелл — 50
Наоми стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue.
SM News вчера в 18:16
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Госдума одобрила двукратное увеличение пособия по уходу за детьми
Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
IrkutskMedia вчера в 22:42
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
Политика
Задержанный наемник обвинил Гуайдо в неудаче при свержении Мадуро
Гостелевидение Венесуэлы показало допрос Денмана, по словам которого, «если кто и принимал неправильные решения, то это господин Гуайдо».
Взгляд.ру вчера в 21:50