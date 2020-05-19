Экономика

РосбалтРосбалтМЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

Минэкономразвития (МЭР) РФ предполагает, что в апреле—июне текущего года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП страны может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008—2009 годов.
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.
Интерфакс19 мая в 06:53

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МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

ТАССвчера в 16:25

В Минэкономразвития спрогнозировали падение ВВП на 9,5%

Новые Известия19 мая в 09:10

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года

Компания19 мая в 07:34

МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

Вести.Ru19 мая в 08:02

«Интерфакс»: Минэкономики ожидает падения ВВП России не менее чем на 9,5%

Коммерсантъ19 мая в 08:01

МЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

Росбалт19 мая в 09:01

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Интерфакс19 мая в 06:53
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В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России

На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru вчера в 16:59
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Экономика

Бюджет Москвы потерял почти 70 млрд доходов в апреле

Доходы от налога на прибыль организаций в апреле упали на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. С начала года эти поступления снизились на 11,8%, до 338,4 млрд руб. НДФЛ и налог на прибыль составляют почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
Коммерсантъ 02:35
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В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Lenta.ru 02:40
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Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов

Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
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Общество

Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах

Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
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Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
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Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии

Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service.
RT на русском 20 мая в 09:27
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
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Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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В дежурных группах амурских детсадов устроят «чистку рядов»

По словам Ольги Кургановой, допускается движение воспитателей и медицинского персонала между группами дошкольных учреждений.
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Попова рассказала о мутациях коронавируса

Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни", - сказала Попова.
РИА Новости вчера в 23:18
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Происшествия

В Одессе произошло частичное обрушение еще одного жилого дома

Частичное обрушение еще одного жилого дома произошло в Одессе, передает РИА "Новости" со ссылкой на госслужбу по ЧС Украины.
Газета.Ru 01:45
Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Дочь Сергея Галицкого вошла в список самых богатых наследников России

В рейтинг самых богатых наследников вошла дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого.
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Технологии

В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус

В Бразилии закончили разработку самого первого генетического теста на выявление COVID-19.
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Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
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Экономика

Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы

Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
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Была женой российского бизнесмена и первой темнокожей в Vogue: Наоми Кемпбелл — 50

Наоми стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue.
SM News вчера в 18:16
Энергетика

Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
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Армия и оружие

NI: Россия возрождает «каспийского монстра» времен холодной войны

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Суд в Красноярске отклонил жалобу на арест бизнесмена Быкова

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Минимальный размер пособия по уходу за первым и последующими детьми увеличится в два раза — до 6752 рублей.
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
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Политика

Задержанный наемник обвинил Гуайдо в неудаче при свержении Мадуро

Гостелевидение Венесуэлы показало допрос Денмана, по словам которого, «если кто и принимал неправильные решения, то это господин Гуайдо».
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