Экономика
РосбалтМЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%
Минэкономразвития (МЭР) РФ предполагает, что в апреле—июне текущего года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП страны может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008—2009 годов.
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В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.Интерфаксвчера в 06:53
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Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Комсомольская правдавчера в 08:53
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