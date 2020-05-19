Экономика
РосбалтМЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%
Минэкономразвития (МЭР) РФ предполагает, что в апреле—июне текущего года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП страны может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008—2009 годов.
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В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.Интерфаксвчера в 06:53
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Инвестор рассказал, сколько лет будет восстанавливаться экономика России
Комсомольская правдавчера в 08:53
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК вчера в 13:55
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Гаджеты
Владельцы Galaxy Note20 не получат 100-кратный «космический» зум
Инсайдер, знакомый с представителями Samsung рассказал, что грядущая линейка Galaxy Note20 не получит 100-кратный зум от Galaxy S20 Ultra .
NewInform 03:16
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Армия и оружие
Ремонт корабля «Маршал Шапошников» завершат во второй половине года
Ремонт корабля "Маршал Шапошников", который в будущем будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершится во второй половине 2020 года, тогда же начнутся его испытания, заявил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Общество
Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой
Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
В центре Екатеринбурга загорелось двухэтажное административное здание
В центре Екатеринбурга на пешеходной улице Вайнера загорелось двухэтажное административное здание.
Российская газета 03:16
Общество
Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице.
RT на русском вчера в 18:02
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн 17 мая в 22:51
Общество
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5440 человек
RT на русском 02:43
Общество
На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 06:16
Единоборства
Путин пообещал Нурмагомедову, что его отец получит лучшее лечение
Президент России пообещал, что отец Нурмагомедова получит лучшее медицинское лечение.
Piter.tv 02:54
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара после просьбы надеть маску
В США мужчина выстрелил в повара кафе в ответ на неоднократные просьбы надеть маску.
Ореанда-Новости 03:16
Происшествия
В Курганской области ограничили въезд в село, ставшее очагом эпидемии
Далматово, Курганская область, 20 мая 2020, 10:06 — REGNUM В курганском селе Затеченское Далматовского района, где выявлено девять случаев заражения коронавирусом, ужесточен режим движения.
REGNUM 03:06
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
Армия и оружие
Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи.
Lenta.ru 18 мая в 05:20
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Здоровье
Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения
Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».
Urbc.Ru вчера в 05:03
Энергетика
Нефть опустилась в «красную зону»
Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель.
REGNUM вчера в 12:36