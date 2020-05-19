В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.

с чего всё началось

Минэкономразвития (МЭР) РФ предполагает, что в апреле—июне текущего года, когда многие отрасли российской экономики по сути закрылись на карантин, падение ВВП страны может быть сопоставимо с антирекордами кризисов 1998 и 2008—2009 годов.

МЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 2,8K

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 46

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 3K

Гаджеты Владельцы Galaxy Note20 не получат 100-кратный «космический» зум Инсайдер, знакомый с представителями Samsung рассказал, что грядущая линейка Galaxy Note20 не получит 100-кратный зум от Galaxy S20 Ultra .

Армия и оружие Ремонт корабля «Маршал Шапошников» завершат во второй половине года Ремонт корабля "Маршал Шапошников", который в будущем будут вооружать гиперзвуковыми ракетами "Циркон", завершится во второй половине 2020 года, тогда же начнутся его испытания, заявил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 58

Общество Правительство разрешило отсрочить исполнение закона Яровой Одобрено и временное снижение требований о хранении трафика по закону Яровой, и упрощение процедуры ввоза радиоэлектронного оборудования. 2

Общество Собянин оценил возможность открытия парикмахерских в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» ответил на вопрос о возможности открытия парикмахерских и салонов красоты в столице. 469

Кино После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков» Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке. 47

Общество Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия В Курганской области ограничили въезд в село, ставшее очагом эпидемии Далматово, Курганская область, 20 мая 2020, 10:06 — REGNUM В курганском селе Затеченское Далматовского района, где выявлено девять случаев заражения коронавирусом, ужесточен режим движения.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 559

Политика В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем. 45

Здоровье Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости». 744