Экономика

РосбалтРосбалтМЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

В министерстве прогнозируют сокращение экономики во II квартале 2020 года не менее чем на 9,5% в годовом сопоставлении.
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с чего всё началось

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.
Интерфакс19 мая в 06:53

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Измерение глубины: как сильно упадет российская экономика

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МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Интерфакс19 мая в 06:53

МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

Вести.Ru19 мая в 08:02

«Интерфакс»: Минэкономики ожидает падения ВВП России не менее чем на 9,5%

Коммерсантъ19 мая в 08:01

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года

Компания19 мая в 07:34

МЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

Росбалт19 мая в 09:01
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Экономика

В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

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В Хакасии выявили 29 новых носителей коронавируса

Абакан, 21 мая 2020, 06:08 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 29 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 мая в республиканском правительстве.
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Об особенностях проведения экзамена стало известно «Известиям».
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Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что 12 июня является ориентировочной датой возобновления чемпионата Испании.
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Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники

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До 2028 года компания Volkswagen Group наладит в России сборку как минимум трех новых автомобилей.
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Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

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22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
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В России предупредили о росте смертности от рака на фоне пандемии

Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака на фоне пандемии коронавируса.
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
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Здоровье

Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости вчера в 23:18
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Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Политика

Китай признал ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса

Китай признал допущенные ошибки в реагировании на эпидемию коронавируса.
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В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения

Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
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Технологии

В Бразилии разработали первый генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альбер Эйнштейн» создала первый в мире определяющий коронавирус генетический тест.
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Общество

Доктор Мясников объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Москва, 22 мая 2020, 06:40 — REGNUM Для России и других стран бывшего СССР характерна низкая смертность от коронавирусной инфекции, что можно объяснить по-разному, заявил 21 мая главврач столичной больницы №71 Александр Мясников в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву на его YouTube-канале.
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
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Происшествия

В Чите задержали подстрекавшего к беспорядкам из-за COVID-19 мужчину

Мужчина разместил видео в соцсетях, где призывал не соблюдать режим самоизоляции и подстрекал к беспорядкам «с применением насилия в отношении представителей власти», рассказали в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
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Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию

Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Толпа в космосе: на орбиту запланирован запуск десятков тысяч спутников

В настоящее время на Земле вращается около 2200 спутников, но телекоммуникационные компании регулярно запускают десятки новых спутников в погоне за предоставлением высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет на всей планете.
AstroNews.ru 20 мая в 07:59
Происшествия

Глава СК России дал поручение по делу об убийстве девушек в Бурятии

Громкое дело об убийстве двух девушек, в которых обвиняются бывший и действующий сотрудник полиции, вышло на новый уровень Руководитель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение по резонансному делу об убийстве двух девушек в Бурятии 17-летней давности.
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Небензя назвал настоящего инициатора воссоединения Крыма и России

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В России пассажиров самолётов обяжут носить маски и перчатки

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Forbes опубликовал рейтинг наследников российских миллиардеров

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