Экономика
ТАССМЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%
По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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с чего всё началось
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.Интерфакс19 мая в 06:53
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года
Компания19 мая в 07:34
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Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
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В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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