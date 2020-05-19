Экономика

ТАССТАССМЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.
Интерфакс19 мая в 06:53

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Измерение глубины: как сильно упадет российская экономика

Известия17:02

МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

ТАСС16:25

МЭР ожидает падения ВВП России во II квартале на 9,5%

Росбалт19 мая в 09:01

МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

Вести.Ru19 мая в 08:02

«Интерфакс»: Минэкономики ожидает падения ВВП России не менее чем на 9,5%

Коммерсантъ19 мая в 08:01

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во втором квартале 2020 года

Компания19 мая в 07:34

Минэкономразвития спрогнозировало падение ВВП РФ на 9,5% во II квартале

Интерфакс19 мая в 06:53
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
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Экономика

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
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Общество

Путин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Государственные экзамены 11-классники начнут сдавать 29 июня.
Новости Югры 08:24
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Здоровье

38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае

У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус.
Катунь 24 03:13
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Политика

США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа

США вряд ли выйдут из договора СНВ-3, рассчитывают на результативные переговоры с Россией, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан.
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Происшествия

В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон

Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
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Политика

Небензя заявил, что Украина открыла путь к референдуму в Крыму

РИА Новости Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году.
РЕН ТВ 18:38
Экономика

Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25%

Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.
Клопс 15:48
Армия и оружие

Еще два полка Барнаульского соединения РВСН получат «Ярсы» в 2020 году

ТАСС 17:10
Общество

Госдума приняла закон о базе данных всего населения России

Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru 15:49
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Футбол

Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

Названы богатейшие наследники российских олигархов

Lenta.ru 04:58
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Происшествия

Крушение SSJ 100 потребовало паузы

Коммерсантъ 11:46
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Гаджеты

У двухлетних Poco F1 и Xiaomi Mi 8 тоже есть «рентгеновское» зрение

Шумиха вокруг обнаруженной в новом флагманском смартфоне OnePlus 8 Pro функции «рентгеновского» зрения продолжается.
iXBT.com вчера в 22:57
Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета 17:20
Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации

Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет.
BFM.ru вчера в 15:19
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Общество

ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док.
Газета.Ru 10:23
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Гаджеты

Появление Core i9-10900K обрушило цены на Ryzen 9 3900X

Вчера компания Intel начала продажи старших моделей процессоров Comet Lake-S, в том числе и флагманского Core i9-10900K.
3DNews 06:21
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Общество

Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату

15 мая Вотинцева опубликовала в Facebook свой расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч рублей в месяц.
Ридус 16:29
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Армия и оружие

Минобороны России потратит 100 млрд рублей на вертолетоносцы

Общая стоимость контракта составляет около 100 млрд рублей, заявил источник.
Газета.Ru 20:44
Общество

Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса

В США жертвой коронавируса стал служивший при 11 президентах государства бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман.
Комсомольская правда 20:46
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Политика

В России возобновили подготовку голосования по конституции

Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
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