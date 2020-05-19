В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова "Интерфаксу" отказались комментировать ход работы над планом. Оценка Минэкономразвития пессимистичнее ожиданий Банка России. Регулятор ожидает снижение ВВП во II квартале на 8% в годовом выражении, а по итогам 2020 года - на 4-6%.

с чего всё началось

По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 39

Здоровье 38 медиков заразились коронавирусом в Алтайском крае У 38 медиков и 11 пациентов Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи подтверждены положительные результаты на коронавирус. 13

Политика США вряд ли выйдут из СНВ-3, заявил советник Трампа США вряд ли выйдут из договора СНВ-3, рассчитывают на результативные переговоры с Россией, заявил в пятницу советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан.

Происшествия В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 3,3K

Политика Небензя заявил, что Украина открыла путь к референдуму в Крыму РИА Новости Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина своими действиями открыла путь к референдуму, который прошел в Крыму в 2014 году.

Экономика Эксперт спрогнозировал падение доходов россиян более чем на 25% Падение доходов населения по итогам 2020 года может составить 13,4% и 25,5% соответственно.

Общество Госдума приняла закон о базе данных всего населения России Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг. 3,4K

Футбол Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо» Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 1K

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 836

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации Подробностей о ходе расследований пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где были установлены аппараты «Авента-М», пока нет. 444

Общество Сотрудницу больницы в Кирове уволили за жалобы на маленькую зарплату 15 мая Вотинцева опубликовала в Facebook свой расчетный лист за апрель, согласно которому ее зарплата составила 12 тысяч рублей в месяц. 14