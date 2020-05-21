Экономика

ТАССТАССМЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

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По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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Спад ВВП РФ в годовом выражении во II кв составит 9,5%, в III - 6,3%, в IV - 5,2% - МЭР

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МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

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МЭР: ВВП России упадет во II квартале на 9,5%, доходы россиян - на 6%

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