Экономика
ТАССМЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%
По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Футбол
«Монако» планирует продать 30 игроков перед новым сезоном
«Монако» собирается продать 30 игроков этим летом, сообщает AFP.
Sport24.ru 15:33
Общество
Собянин назвал дату начала тестирования москвичей на антитела к вирусу
17 мая Собянин сообщил, что москвичи смогут оформить электронную запись на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
РБК 12:47
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
«Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков.
REGNUM 08:11
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Ребенок стал жертвой взрыва в сирийском Дейр-Эз-Зоре
«Погиб ребенок в результате взрыва мины, оставшейся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в окрестностях поселка Хишам на востоке провинции Дейр-Эз-Зор», — сообщил источник агентства.
ИА Красная Весна 01:26
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Игры
Ремейк игры Mafia выйдет в конце лета
Москва 24 вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Кино
Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос
Культуромания вчера в 09:54
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты 07:29
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая
Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней.
Известия 12:26
Общество
Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам
Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 10:34
Политика
Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга
Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal.
REGNUM 16:23
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 12:48
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%
ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» завершил прохождение государственных испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 11:36
Общество
В Чечне опровергли заражение коронавирусом помощника Кадырова
Директор ЧГТРК "Грозный", помощник главы Чечни Ахмед Дудаев опроверг информацию о своем заражении коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 13:15
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 17:54
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40