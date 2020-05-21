По оценкам Минэкономразвития (МЭР), наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во II квартале - на 9,5% в годовом выражении, в III и IV кварталах прогнозируется падение на 6,3% и 5,2% соответственно. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

МЭР ожидает падения ВВП во II квартале на 9,5%

Общество Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты. 22

Экономика Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год «Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 1089 рублей, или на 7,6%, и составил 15 496 рублей», — сказал Котяков. 8

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 14

Армия и оружие Ребенок стал жертвой взрыва в сирийском Дейр-Эз-Зоре «Погиб ребенок в результате взрыва мины, оставшейся от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в окрестностях поселка Хишам на востоке провинции Дейр-Эз-Зор», — сообщил источник агентства.

Космос Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале. 19

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Общество Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая Работа каршеринга в Москве возобновится с 25 мая, машину можно будет взять в аренду не менее, чем на пять дней. 9

Общество Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня. 99

Политика Сенаторы США предложили штрафовать Китай из-за Гонконга Вашингтон, 21 мая 2020, 23:23 — REGNUM Антикитайские штрафные санкции предложили ввести два американских сенатора в отношении структур, который будут участвовать в исполнении Пекином закона о национальной безопасности в Гонконге, пишет 21 мая The Wall Street Journal. 1

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 74

Общество В Чечне опровергли заражение коронавирусом помощника Кадырова Директор ЧГТРК "Грозный", помощник главы Чечни Ахмед Дудаев опроверг информацию о своем заражении коронавирусом COVID-19. 12

Финансы Курс доллара опустился ниже 71 рубля Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей. 147