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РИА Новости
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
Подробнее о событии
Финансовая газета

СМИ: Минэкономики прогнозирует сокращение добычи угля на 10,5% в 2020 году

Финансовая газетавчера в 08:43
Live24

Предсказан обвал добычи угля в России

Live2409:05
Народные новости

Добыча угля в России может сократиться на 10,5% по итогам 2020 года

Народные новости08:58
Давыдов.Индекс

О добыче угля

Давыдов.Индексвчера в 10:37
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

РИА Новости09:34
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Lenta.ruвчера в 06:08
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Коммерсантъвчера в 18:29

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии
REGNUM09:27
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн
Pravda.Ru09:07
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В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные в рамках проведения стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуски крылатых ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".
Газета.Ru09:47
7

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)08:51
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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