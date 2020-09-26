МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году
Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.В источнике
С чего всё началось
Страна не даст угля
Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
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