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РИА Новости
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
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Давыдов.Индекс

О добыче угля

Давыдов.Индексвчера в 10:37
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

РИА Новости09:34
Народные новости

Добыча угля в России может сократиться на 10,5% по итогам 2020 года

Народные новости08:58
ТАСС

Минэкономразвития ожидает сокращение емкости мирового рынка угля и рост конкуренции

ТАСС11:59
Финансовая газета

СМИ: Минэкономики прогнозирует сокращение добычи угля на 10,5% в 2020 году

Финансовая газетавчера в 08:43
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Lenta.ruвчера в 06:08
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Коммерсантъвчера в 18:29

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%.
Интерфакс09:23
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Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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В Совфеде уточнили, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя Совета республики (верхней палаты парламента страны) белорусского Национального собрания Анатолий Исаченко заявил, что на VII Форум регионов России и Белоруссии, который состоится в Минске 28−29 сентября, приглашены президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.
REGNUM11:08
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Дедушкин чайник с чердака продали за полмиллиона долларов

Китайский чайник периода правления императора Цяньлуна, обнаруженный жителем Великобритании на чердаке, продали почти за 500 тысяч долларов на аукционе Hansons Auctioneer, информация об этом появилась на сайте торговой площадки.
ИА Красная Весна11:57

Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ruвчера в 10:47
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Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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