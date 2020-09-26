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РИА Новости
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

Минэкономразвития ожидает снижения добычи угля в России в 2020 году на 10,5% - до 395 миллионов тонн, говорится в опубликованном в субботу трехлетнем макроэкономическом прогнозе МЭР.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Минэкономики резко ухудшило прогноз по добыче угля в РФ, говорится в обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ на 2021 – 2023 годы (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 18:29
Подробнее о событии
ТАСС

Минэкономразвития ожидает сокращение емкости мирового рынка угля и рост конкуренции

ТАСС11:59
РИА Новости

МЭР ожидает снижения добычи угля в России на 10,5 процента в этом году

РИА Новости09:34
Коммерсантъ

Страна не даст угля

Коммерсантъвчера в 18:29
Давыдов.Индекс

О добыче угля

Давыдов.Индексвчера в 10:37
Финансовая газета

СМИ: Минэкономики прогнозирует сокращение добычи угля на 10,5% в 2020 году

Финансовая газетавчера в 08:43
Lenta.ru

России предсказали обвал добычи угля

Lenta.ruвчера в 06:08
Народные новости

Добыча угля в России может сократиться на 10,5% по итогам 2020 года

Народные новости08:58

Пакьяо проведет поединок с Макгрегором по правилам бокса

Джейк Джонсон, являющийся ассистентом и помощником знаменитого филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, подтвердил, что бой между Пакьяо и звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором состоится, причем, пройдет он по правилам бокса.
ProstoProSport10:00
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Путин оценил возможность усиления ограничений из-за коронавируса

Путин добавил, что, хотя многие страны вновь вводят жесткие ограничения, в России наблюдается более благоприятная ситуация, так как власти своевременно принимают эффективные меры, сообщает «Газета.ру».
Известиявчера в 21:59
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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