Экономика
ТАССМЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
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с чего всё началось
По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.ТАССвчера в 16:24
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Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?
Телеканал 360°вчера в 17:30
Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения
Российская газетавчера в 16:01
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Здоровье
Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе
Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля
Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество
Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
BFM.ru 05:41
Экономика
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Общество
В России отказались от шахматной рассадки в самолетах
Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Политика
У главы СБУ нашли бизнес в Испании
У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Коронавирусом в России могли переболеть 14% граждан
Специалисты лаборатории выявили у них иммуноглобулины G, так называемые поздние антитела, которые появляются в организме, когда человек уже переболел коронавирусом с симптомами и без них.
Эхо Москвы 06:04
Происшествия
Новосибирские пожарные косили траву ножницами
Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Происшествия
В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией
RT на русском 04:48
Политика
Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных
Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Кино
Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом
Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
Гаджеты
Видеокарты нового поколения от AMD и Nvidia выпустят в сентябре
Видеокарты нового поколения разработаны на архитектуре RDNA2. Nvidia обещала выпустить адаптеры Ampere.
Экономика сегодня 03:28
Общество
В Курске на Центральном рынке митингуют предприниматели
Курск сегодня 03:52
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Происшествия
У троих сотрудников ОКБ в Челябинске подтвердили коронавирус
За минувшие сутки в регионе подтвердили ещё 80 случаев заболевания коронавирусом.
Pchela.News 04:45
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
Политика
Срок годности: От Паштета ждут активных действий
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 20 мая в Белоруссии из ИТК-5 Ивацевичи по отбытию срока освободился 38-летний бывший вор «в законе» Павел Алексеевич, более известный в криминальной среде как Паштет, которому предрекают роль локомотива анти-кушнеровской оппозиции.
Прайм Крайм 04:31
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Общество
В общежитии УрФУ нашли зараженного коронавирусом
В общежитии Уральского федерального университета, расположенном на улице Малышева, 140, выявили случай заражения COVID-19.
КП - Екатеринбург 04:53
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Общество
Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС или его угрозе
Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители
В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34