Экономика

ТАССТАССМЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, реальные доходы населения во втором квартале снизятся на 6%, без принятия антикризисных мер падение составило бы 7,5%.
ТАССвчера в 16:24

Подробнее о событии

Доходы россиян, скачущий доллар и инфляция. Ждать ли сюрпризов от 2020 года?

Телеканал 360°вчера в 17:30

Власти спрогнозировали, когда восстановится экономика России

URA.Ruвчера в 17:26

Минэкономразвития ухудшило прогноз по безработице и доходам

Ридусвчера в 16:39

В Минэкономразвития рассказали, на сколько упадут реальные доходы россиян в 2020 году

Life.ruвчера в 16:45

МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%

ТАССвчера в 16:24

Во II квартале реальные доходы населения РФ снизятся «всего» на 6%

ИА Красная Веснавчера в 16:19

Минэкономразвития дало официальный прогноз по реальным доходам населения

Российская газетавчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Здоровье

Невролог предостерегла от приема анальгина и аспирина при коронавирусе

Вереютина отметила, что при тяжелом течении коронавируса могут возникать неврологические симптомы.
РБК 02:12
90
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной для вузов пройдет 4 июля

Всероссийский выпускной для вузов пройдет в режиме онлайн 4 июля, сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 04:14
37
Шоу-бизнес

Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой

Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Общество

Госдума приняла закон о мерах поддержки экономики

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон неотложных мерах поддержки экономики России на фоне пандемии.
BFM.ru 05:41
7
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
8
Происшествия

На Урале от коронавируса умер монах из Верхотурского монастыря

ТАСС 05:41
1
Общество

В России отказались от шахматной рассадки в самолетах

Росавиация опубликовала окончательные рекомендации по противоэпидемиологическим ограничениям в самолетах и аэропортах, нормы о шахматной рассадке в них нет.
РИА Новости 04:21
Общество

В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Политика

У главы СБУ нашли бизнес в Испании

У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
488
Общество

Коронавирусом в России могли переболеть 14% граждан

Специалисты лаборатории выявили у них иммуноглобулины G, так называемые поздние антитела, которые появляются в организме, когда человек уже переболел коронавирусом с симптомами и без них.
Эхо Москвы 06:04
45
Армия и оружие

Защитники ДНР уничтожили огневые точки ВСУ — Народная милиция

REGNUM 06:02
Происшествия

Новосибирские пожарные косили траву ножницами

Сотрудники пожарной части в Новосибирской области сняли на видео, как они косят траву ножницами.
РИА Новости 05:23
Происшествия

В МВД сообщили о возбуждении дела об организации занятия проституцией

RT на русском 04:48
1
Политика

Жириновский призвал испытывать вакцину от коронавируса на заключенных

Чтобы испытания вакцины от коронавируса проходили быстрее, необходимо привлечь для этого добровольцев из числа заключенных в обмен на двукратное снижение их тюремного срока.
Lenta.ru 06:03
Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
1,1K
Кино

Создатели «Великолепного века» займутся новым историческим сериалом

Режиссеры популярного сериала «Великолепный век» братья Ягмур и Дурул Тайлан намерены снять фильм о вельможе Хайреддине Барбароссе, который в XVI веке был известным флотоводцем и одним из самых могущественных людей Османской империи.
Городовой 04:23
6
Происшествия

Раскрыты подробности массового убийства бойцов Нацгвардии Украины

Lenta.ru 06:05
Гаджеты

Видеокарты нового поколения от AMD и Nvidia выпустят в сентябре

Видеокарты нового поколения разработаны на архитектуре RDNA2. Nvidia обещала выпустить адаптеры Ampere.
Экономика сегодня 03:28
13
Общество

В Курске на Центральном рынке митингуют предприниматели

Курск сегодня 03:52
13
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
1,1K
Происшествия

У троих сотрудников ОКБ в Челябинске подтвердили коронавирус

За минувшие сутки в регионе подтвердили ещё 80 случаев заболевания коронавирусом.
Pchela.News 04:45
1
Авто

Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня 20 мая в 10:00
130
Политика

Срок годности: От Паштета ждут активных действий

Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 20 мая в Белоруссии из ИТК-5 Ивацевичи по отбытию срока освободился 38-летний бывший вор «в законе» Павел Алексеевич, более известный в криминальной среде как Паштет, которому предрекают роль локомотива анти-кушнеровской оппозиции.
Прайм Крайм 04:31
Общество

Президент России назвал дату проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
1,9K
Общество

В общежитии УрФУ нашли зараженного коронавирусом

В общежитии Уральского федерального университета, расположенном на улице Малышева, 140, выявили случай заражения COVID-19.
КП - Екатеринбург 04:53
Авто

Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию

Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
1
Общество

Госдума узаконила право вернуть деньги за билеты при ЧС или его угрозе

Госдума приняла закон, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на самолет, поезд и водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
51
Футбол

Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное